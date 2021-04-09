https://ria.ru/20210409/velikobritaniya-1727595197.html

Похороны принца Филиппа пройдут в узком кругу в Виндзоре из-за COVID-19

Похороны принца Филиппа пройдут в узком кругу в Виндзоре из-за COVID-19

Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филипа не будут государственными, они пройдут в узком кругу в Виндзоре из-за ограничений в связи с... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T17:24

2021-04-09T17:24

2021-04-09T18:16

умер принц филипп

принц филипп, герцог эдинбургский

великобритания

виндзор

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ЛОНДОН, 9 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филипа не будут государственными, они пройдут в узком кругу в Виндзоре из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса, сообщил Военный колледж Соединенного Королевства."Похороны не будут государственными… Тело Его Королевского Высочества будет покоиться в Виндзорском замке перед похоронами в часовне святого Георгия. Это соответствует обычаю и желанию Его Королевского Высочества", - говорится в сообщении.Как отмечается, организация похорон была пересмотрена с учетом обстоятельств, вызванных пандемией COVID-19.О дате похорон будет сообщено позже.Ранее Букингемский дворец сообщил, что супруг королевы Елизаветы II принц Филип скончался в пятницу на 100-м году жизни.Национальный траур продлится восемь дней, траур королевской семьи – 30 дней, после чего королева Великобритании вернется к своим обязанностям.Похороны, в подготовке сценария которых участвовал сам принц Филип, в отличие от погребальных традиций британских монархов будут проведены с чуть меньшей формальностью, отражая особенности характера герцога. Принц Филип отказался от государственных похорон в пользу менее пышных.

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/filipp-1727563506.html

https://ria.ru/20210409/prints-filipp-1727577725.html

великобритания

виндзор

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умер принц филипп, принц филипп, герцог эдинбургский, великобритания, виндзор