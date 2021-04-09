Посольство Британии в России приспустило флаг из-за смерти принца Филиппа
15:03 09.04.2021 (обновлено: 16:37 09.04.2021)
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПриспущенные флаги на территории посольства Великобритании в Москве в связи со смертью супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В посольстве Великобритании в Москве, в резиденции посла, а также в генеральном консульстве Великобритании в Екатеринбурге приспущены флаги в связи со смертью принца Филиппа, сообщили РИА Новости в британской дипмиссии.
"В связи со смертью принца Филиппа в посольстве Великобритании, в резиденции посла, а также в генеральном консульстве Великобритании в Екатеринбурге приспущены флаги", - рассказали в посольстве.
В аккаунте посольства в Facebook размещена черно-белая фотография принца, которая сопровождается переводом сообщения Букингемского дворца на русском языке о кончине супруга королевы. "Принц Филипп скончался сегодня утром в Виндзорском замке", - говорится, в частности, в сообщении.
Россияне в комментариях под постом уже начали выражать свои соболезнования.
С глубоким прискорбием Ее Величество Королева Елизавета II объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского...Опубликовано UK in Russia Пятница, 9 апреля 2021 г.
Ранее сообщалось, что супруг британской королевы, герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни. Принц не дожил два месяца до своего столетнего юбилея.
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