https://ria.ru/20210409/velikobritaniya-1727554612.html

Посольство Британии в России приспустило флаг из-за смерти принца Филиппа

Посольство Британии в России приспустило флаг из-за смерти принца Филиппа

В посольстве Великобритании в Москве, в резиденции посла, а также в генеральном консульстве Великобритании в Екатеринбурге приспущены флаги в связи со смертью... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T15:03

2021-04-09T15:03

2021-04-09T16:37

принц филипп, герцог эдинбургский

великобритания

москва

екатеринбург

в мире

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В посольстве Великобритании в Москве, в резиденции посла, а также в генеральном консульстве Великобритании в Екатеринбурге приспущены флаги в связи со смертью принца Филиппа, сообщили РИА Новости в британской дипмиссии."В связи со смертью принца Филиппа в посольстве Великобритании, в резиденции посла, а также в генеральном консульстве Великобритании в Екатеринбурге приспущены флаги", - рассказали в посольстве.В аккаунте посольства в Facebook размещена черно-белая фотография принца, которая сопровождается переводом сообщения Букингемского дворца на русском языке о кончине супруга королевы. "Принц Филипп скончался сегодня утром в Виндзорском замке", - говорится, в частности, в сообщении.Россияне в комментариях под постом уже начали выражать свои соболезнования.Ранее сообщалось, что супруг британской королевы, герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни. Принц не дожил два месяца до своего столетнего юбилея.

https://ria.ru/20210409/filipp-1727549018.html

https://ria.ru/20210409/filipp-1727540954.html

великобритания

москва

екатеринбург

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принц филипп, герцог эдинбургский, великобритания, москва, екатеринбург, в мире