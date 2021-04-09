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Посольство Британии в России приспустило флаг из-за смерти принца Филиппа
Посольство Британии в России приспустило флаг из-за смерти принца Филиппа
В посольстве Великобритании в Москве, в резиденции посла, а также в генеральном консульстве Великобритании в Екатеринбурге приспущены флаги в связи со смертью... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T15:03
2021-04-09T16:37
принц филипп, герцог эдинбургский
великобритания
москва
екатеринбург
в мире
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В посольстве Великобритании в Москве, в резиденции посла, а также в генеральном консульстве Великобритании в Екатеринбурге приспущены флаги в связи со смертью принца Филиппа, сообщили РИА Новости в британской дипмиссии."В связи со смертью принца Филиппа в посольстве Великобритании, в резиденции посла, а также в генеральном консульстве Великобритании в Екатеринбурге приспущены флаги", - рассказали в посольстве.В аккаунте посольства в Facebook размещена черно-белая фотография принца, которая сопровождается переводом сообщения Букингемского дворца на русском языке о кончине супруга королевы. "Принц Филипп скончался сегодня утром в Виндзорском замке", - говорится, в частности, в сообщении.Россияне в комментариях под постом уже начали выражать свои соболезнования.Ранее сообщалось, что супруг британской королевы, герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни. Принц не дожил два месяца до своего столетнего юбилея.
https://ria.ru/20210409/filipp-1727549018.html
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принц филипп, герцог эдинбургский, великобритания, москва, екатеринбург, в мире

Посольство Британии в России приспустило флаг из-за смерти принца Филиппа

15:03 09.04.2021 (обновлено: 16:37 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПриспущенные флаги на территории посольства Великобритании в Москве в связи со смертью супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа
Приспущенные флаги на территории посольства Великобритании в Москве в связи со смертью супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В посольстве Великобритании в Москве, в резиденции посла, а также в генеральном консульстве Великобритании в Екатеринбурге приспущены флаги в связи со смертью принца Филиппа, сообщили РИА Новости в британской дипмиссии.
"В связи со смертью принца Филиппа в посольстве Великобритании, в резиденции посла, а также в генеральном консульстве Великобритании в Екатеринбурге приспущены флаги", - рассказали в посольстве.
Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
Вчера, 14:44
В Великобритании объявили траур из-за смерти принца Филиппа
В аккаунте посольства в Facebook размещена черно-белая фотография принца, которая сопровождается переводом сообщения Букингемского дворца на русском языке о кончине супруга королевы. "Принц Филипп скончался сегодня утром в Виндзорском замке", - говорится, в частности, в сообщении.
Россияне в комментариях под постом уже начали выражать свои соболезнования.

С глубоким прискорбием Ее Величество Королева Елизавета II объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского...

Опубликовано UK in Russia Пятница, 9 апреля 2021 г.
Ранее сообщалось, что супруг британской королевы, герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни. Принц не дожил два месяца до своего столетнего юбилея.
Принц Филипп - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
Вчера, 14:15
Умер супруг Елизаветы II принц Филипп
 
принц Филипп, герцог ЭдинбургскийВеликобританияМоскваЕкатеринбургВ мире
 
 
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