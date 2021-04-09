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В России нет ажиотажного спроса на вакцины от COVID-19, заявили в Кремле
В России нет ажиотажного спроса на вакцины от COVID-19, заявили в Кремле
В России нет ажиотажного спроса на вакцины против коронавируса, ведутся ритмичные поставки, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:07
2021-04-09T13:07
2021-04-09T13:07
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В России нет ажиотажного спроса на вакцины против коронавируса, ведутся ритмичные поставки, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, в России в отличие от ряда других стран, другая динамика, не скачкообразный интерес, а постепенный рост. "Наверное, это какая-то наша особенность", - отметил Песков.Он также обратил внимание, что в России, по мнению специалистов, сложилась достаточно уникальная ситуация, когда, благодаря "филигранно принятым мерам в течение минувшего года" в стране сформировался высокий уровень иммунизации, в первую очередь, естественной.Благодаря этому РФ находится в гораздо более благоприятной ситуации, чем многие страны, добавил Песков.
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости.
В России
нет ажиотажного спроса на вакцины против коронавируса, ведутся ритмичные поставки, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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"Вы знаете, что у нас нет ажиотажного спроса. В регионах фактически не зафиксирована нехватка вакцин, то есть чтобы спрос значительно опережал предложение. Осуществляются ритмичные поставки. Интерес населения к вакцине, понимание целесообразности вакцинирования растет, постепенно, но растет, динамика есть", - рассказал Песков, отвечая на вопрос о темпах вакцинации от коронавируса.
По его словам, в России в отличие от ряда других стран, другая динамика, не скачкообразный интерес, а постепенный рост. "Наверное, это какая-то наша особенность", - отметил Песков.
Он также обратил внимание, что в России, по мнению специалистов, сложилась достаточно уникальная ситуация, когда, благодаря "филигранно принятым мерам в течение минувшего года" в стране сформировался высокий уровень иммунизации, в первую очередь, естественной.
Благодаря этому РФ находится в гораздо более благоприятной ситуации, чем многие страны, добавил Песков.