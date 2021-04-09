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В России нет ажиотажного спроса на вакцины от COVID-19, заявили в Кремле

В России нет ажиотажного спроса на вакцины от COVID-19, заявили в Кремле

В России нет ажиотажного спроса на вакцины против коронавируса, ведутся ритмичные поставки, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T13:07

2021-04-09T13:07

2021-04-09T13:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В России нет ажиотажного спроса на вакцины против коронавируса, ведутся ритмичные поставки, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, в России в отличие от ряда других стран, другая динамика, не скачкообразный интерес, а постепенный рост. "Наверное, это какая-то наша особенность", - отметил Песков.Он также обратил внимание, что в России, по мнению специалистов, сложилась достаточно уникальная ситуация, когда, благодаря "филигранно принятым мерам в течение минувшего года" в стране сформировался высокий уровень иммунизации, в первую очередь, естественной.Благодаря этому РФ находится в гораздо более благоприятной ситуации, чем многие страны, добавил Песков.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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