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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727570004.html
Мишустин призвал исключить случаи отказа в прививке из-за нехватки вакцин
Мишустин призвал исключить случаи отказа в прививке из-за нехватки вакцин
Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал исключить случаи, когда бы желающим сделать прививку от коронавируса гражданам отказывали в этом из-за отсутствия РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T15:58
2021-04-09T15:58
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вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
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михаил мишустин
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал исключить случаи, когда бы желающим сделать прививку от коронавируса гражданам отказывали в этом из-за отсутствия вакцины."Мы продолжаем наращивать темпы вакцинации. Каждый день на вакцинацию через портал государственных услуг записываются уже более 15 тысяч человек. При этом не должно быть случаев, когда человек записался и, придя в поликлинику, получил отказ, потому что нет вакцины. Это нужно исключить", - заявил Мишустин в пятницу на совещании о производстве и обращении вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции.По его словам, необходимо наладить эту работу так, чтобы все сроки соблюдались и граждане могли планировать свое время. Премьер также отметил, что сейчас в России работают почти 5 тысяч пунктов, где можно бесплатно вакцинироваться.
https://ria.ru/20210409/mishustin-1727550357.html
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Мишустин призвал исключить случаи отказа в прививке из-за нехватки вакцин

15:58 09.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина ожидает своей очереди в мобильный пункт вакцинации от COVID-19
Мужчина ожидает своей очереди в мобильный пункт вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал исключить случаи, когда бы желающим сделать прививку от коронавируса гражданам отказывали в этом из-за отсутствия вакцины.
"Мы продолжаем наращивать темпы вакцинации. Каждый день на вакцинацию через портал государственных услуг записываются уже более 15 тысяч человек. При этом не должно быть случаев, когда человек записался и, придя в поликлинику, получил отказ, потому что нет вакцины. Это нужно исключить", - заявил Мишустин в пятницу на совещании о производстве и обращении вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции.
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
Вчера, 14:48Распространение коронавируса
Мишустин призвал вести разъяснительную работу о необходимости вакцинации
По его словам, необходимо наладить эту работу так, чтобы все сроки соблюдались и граждане могли планировать свое время. Премьер также отметил, что сейчас в России работают почти 5 тысяч пунктов, где можно бесплатно вакцинироваться.
Хочу обратить внимание всех региональных властей, надо активнее работать с жалобами граждан и оперативно на них реагировать. Но что здесь радует, по статистике, которую мы получаем в ежедневном режиме, количество жалоб в процентном соотношении снижается.
Вакцинация от COVID-19 в России - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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Вакцинация от COVID-19 в России
 
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