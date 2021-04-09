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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727559391.html
Мишустин призвал нарастить темпы вакцинации людей старше 60 лет
Мишустин призвал нарастить темпы вакцинации людей старше 60 лет
Темпы вакцинации от коронавируса для людей старше 60 лет нужно нарастить, необходимо сделать для них этот процесс доступным и удобным, при необходимости -... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T15:14
2021-04-09T15:14
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса для людей старше 60 лет нужно нарастить, необходимо сделать для них этот процесс доступным и удобным, при необходимости - организовать выезд специалистов на дом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Все мы знаем, что коронавирус особенно опасен для людей старшего поколения, сейчас менее половины всех вакцинированных - это те, кому за 60, и нужно нарастить темпы вакцинации именно этой категории граждан. В силу возраста у них не всегда есть возможность самостоятельно добраться до пункта вакцинации, до поликлиник, и весь процесс вакцинации надо сделать для них более доступным и удобным, на что неоднократно обращал внимание президент", - сказал Мишустин на совещании с производителями вакцин.Он обратился непосредственно к главам регионов с этой просьбой. "Пожалуйста, организуйте выезд специалистов по месту жительства, чтобы люди старшего поколения и инвалиды могли получить вакцину. Либо организовать нужно процесс так, чтобы помочь им добраться до прививочного пункта, позаботиться, чтобы дорога была комфортной, безопасной. Нужно посмотреть, какой здесь вариант лучше подходит для конкретно вашей территории", - сказал премьер.Он подчеркнул, что бросать пожилых людей нельзя, потому что они крайне уязвимы перед инфекцией.
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Мишустин призвал нарастить темпы вакцинации людей старше 60 лет

15:14 09.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса для людей старше 60 лет нужно нарастить, необходимо сделать для них этот процесс доступным и удобным, при необходимости - организовать выезд специалистов на дом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Все мы знаем, что коронавирус особенно опасен для людей старшего поколения, сейчас менее половины всех вакцинированных - это те, кому за 60, и нужно нарастить темпы вакцинации именно этой категории граждан. В силу возраста у них не всегда есть возможность самостоятельно добраться до пункта вакцинации, до поликлиник, и весь процесс вакцинации надо сделать для них более доступным и удобным, на что неоднократно обращал внимание президент", - сказал Мишустин на совещании с производителями вакцин.
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Мишустин призвал вести разъяснительную работу о необходимости вакцинации
Он обратился непосредственно к главам регионов с этой просьбой. "Пожалуйста, организуйте выезд специалистов по месту жительства, чтобы люди старшего поколения и инвалиды могли получить вакцину. Либо организовать нужно процесс так, чтобы помочь им добраться до прививочного пункта, позаботиться, чтобы дорога была комфортной, безопасной. Нужно посмотреть, какой здесь вариант лучше подходит для конкретно вашей территории", - сказал премьер.
Он подчеркнул, что бросать пожилых людей нельзя, потому что они крайне уязвимы перед инфекцией.
 
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