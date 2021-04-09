https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727559391.html

Мишустин призвал нарастить темпы вакцинации людей старше 60 лет

Мишустин призвал нарастить темпы вакцинации людей старше 60 лет

Темпы вакцинации от коронавируса для людей старше 60 лет нужно нарастить, необходимо сделать для них этот процесс доступным и удобным, при необходимости -... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T15:14

2021-04-09T15:14

2021-04-09T15:14

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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россия

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михаил мишустин

вакцинация

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса для людей старше 60 лет нужно нарастить, необходимо сделать для них этот процесс доступным и удобным, при необходимости - организовать выезд специалистов на дом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Все мы знаем, что коронавирус особенно опасен для людей старшего поколения, сейчас менее половины всех вакцинированных - это те, кому за 60, и нужно нарастить темпы вакцинации именно этой категории граждан. В силу возраста у них не всегда есть возможность самостоятельно добраться до пункта вакцинации, до поликлиник, и весь процесс вакцинации надо сделать для них более доступным и удобным, на что неоднократно обращал внимание президент", - сказал Мишустин на совещании с производителями вакцин.Он обратился непосредственно к главам регионов с этой просьбой. "Пожалуйста, организуйте выезд специалистов по месту жительства, чтобы люди старшего поколения и инвалиды могли получить вакцину. Либо организовать нужно процесс так, чтобы помочь им добраться до прививочного пункта, позаботиться, чтобы дорога была комфортной, безопасной. Нужно посмотреть, какой здесь вариант лучше подходит для конкретно вашей территории", - сказал премьер.Он подчеркнул, что бросать пожилых людей нельзя, потому что они крайне уязвимы перед инфекцией.

https://ria.ru/20210409/mishustin-1727550357.html

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