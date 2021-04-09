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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727502601.html
В Оренбургской области привили от COVID-19 100 тысяч человек
В Оренбургской области привили от COVID-19 100 тысяч человек
В Оренбургской областной привили от новой коронавирусной инфекции вакциной "ГАМ-Ковид-Вак" (Спутник V) 100 000 человек, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T11:55
2021-04-09T11:55
оренбургская область
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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ОРЕНБУРГ, 9 апр- РИА Новости. В Оренбургской областной привили от новой коронавирусной инфекции вакциной "ГАМ-Ковид-Вак" (Спутник V) 100 000 человек, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.Поздравить юбилейного вакцинированного в медицинское учреждение приехала министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова."Наша задача максимально защитить население от новой коронавирусной инфекции, это можно сделать путем создания коллективного иммунитета. Мы ставим перед собой амбициозную задачу – следующую осень начать без COVID-19. Чтобы этого добиться, уже в августе этого года у 60% населения должны быть антитела. На сегодня задача - прививать по 5-6 тысяч человек в день. Со следующей недели мы начнем вакцинацию населения в торговых центрах", - сказала Савинова.Она сообщила, что в Оренбургской области почти 48% от общего числа привитых - люди старше 60 лет и по ее мнению, вакцинация - реальный шанс защитить старшее поколение от коронавирусной инфекции."Для нас сегодня большое событие – 100 000 привитый человек, надеюсь, что уже в этом месяце мы сможем удвоить количество населения, которое получило вакцину", - подчеркнула министр.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии

В Оренбургской области привили от COVID-19 100 тысяч человек

11:55 09.04.2021
 
© РИА Новости / Абид МажарДевушка во время вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") в Карачи
Девушка во время вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) в Карачи - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Абид Мажар
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ОРЕНБУРГ, 9 апр- РИА Новости. В Оренбургской областной привили от новой коронавирусной инфекции вакциной "ГАМ-Ковид-Вак" (Спутник V) 100 000 человек, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
"В Оренбургской областной клинической больнице N2 был привит 100 000-й человек от новой коронавирусной инфекции вакциной "ГАМ-Ковид-Вак" (Спутник V). Юбилейным вакцинированным пациентом стала жительница региона Татьяна Литовченко, она получила прививку после прохождения всех необходимых процедур медицинского осмотра, в ходе которого никаких противопоказаний выявлено не было. Последний год женщина провела в самоизоляции, соблюдая все рекомендации медицинских работников и ожидая, когда появится долгожданная вакцина. После введения вакцины она чувствует себя отлично", - говорится в сообщении пресс-службы.
Поздравить юбилейного вакцинированного в медицинское учреждение приехала министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.
"Наша задача максимально защитить население от новой коронавирусной инфекции, это можно сделать путем создания коллективного иммунитета. Мы ставим перед собой амбициозную задачу – следующую осень начать без COVID-19. Чтобы этого добиться, уже в августе этого года у 60% населения должны быть антитела. На сегодня задача - прививать по 5-6 тысяч человек в день. Со следующей недели мы начнем вакцинацию населения в торговых центрах", - сказала Савинова.
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Она сообщила, что в Оренбургской области почти 48% от общего числа привитых - люди старше 60 лет и по ее мнению, вакцинация - реальный шанс защитить старшее поколение от коронавирусной инфекции.
"Для нас сегодня большое событие – 100 000 привитый человек, надеюсь, что уже в этом месяце мы сможем удвоить количество населения, которое получило вакцину", - подчеркнула министр.
 
Оренбургская областьВакцина "Спутник V"Коронавирус в России
 
 
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