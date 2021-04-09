https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727502601.html

В Оренбургской области привили от COVID-19 100 тысяч человек

В Оренбургской области привили от COVID-19 100 тысяч человек

В Оренбургской областной привили от новой коронавирусной инфекции вакциной "ГАМ-Ковид-Вак" (Спутник V) 100 000 человек, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T11:55

2021-04-09T11:55

2021-04-09T11:55

оренбургская область

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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ОРЕНБУРГ, 9 апр- РИА Новости. В Оренбургской областной привили от новой коронавирусной инфекции вакциной "ГАМ-Ковид-Вак" (Спутник V) 100 000 человек, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.Поздравить юбилейного вакцинированного в медицинское учреждение приехала министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова."Наша задача максимально защитить население от новой коронавирусной инфекции, это можно сделать путем создания коллективного иммунитета. Мы ставим перед собой амбициозную задачу – следующую осень начать без COVID-19. Чтобы этого добиться, уже в августе этого года у 60% населения должны быть антитела. На сегодня задача - прививать по 5-6 тысяч человек в день. Со следующей недели мы начнем вакцинацию населения в торговых центрах", - сказала Савинова.Она сообщила, что в Оренбургской области почти 48% от общего числа привитых - люди старше 60 лет и по ее мнению, вакцинация - реальный шанс защитить старшее поколение от коронавирусной инфекции."Для нас сегодня большое событие – 100 000 привитый человек, надеюсь, что уже в этом месяце мы сможем удвоить количество населения, которое получило вакцину", - подчеркнула министр.

https://ria.ru/20210408/vaktsinatsiya-1727358329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии