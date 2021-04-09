Вологодчина получила очередную партию вакцины от COVID-19
16:32 09.04.2021 (обновлено: 16:33 09.04.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУпаковка инъекционных препаратов шприц-доза вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19
ВОЛОГДА, 9 апр – РИА Новости. Порядка 16,2 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона" поступили в пятницу на государственный фармацевтический склад для вакцинации от COVID-19, кроме того в ближайшее время регион ожидает новую поставку пяти тысяч доз вакцины "Спутник-V", сообщил губернатор Олег Кувшинников.
"Всего поставлены 77 тысяч доз двух видов вакцины. И на этом поставки не закончены. уверен, что в скором времени все, кто записаны, будут провакцинированы", - сказал Кувшинников.
Принято решение отправить первую партию "ЭпиВакКороны" в районы области, так как она может храниться при температуре от +2 до +8 градусов в обычных медицинских холодильниках. Это позволит направить ее даже в самые отдаленные фельдшерско-акушерские пункты.
"Я приглашаю вологжан в прививочные пункты. Это безопасная и эффективная прививка, не вызывающая непредсказуемых последствий. Вакцина, которая позволит нам жить спокойно, передвигаться по региону, стране и выезжать за рубеж без риска для здоровья. Призываю всех привиться, я это сделал и чувствую себя отлично", – сказал губернатор области.
До сегодняшнего дня вологжан прививали только вакциной "Спутник-V", первым компонентом привито 48 тысяч человек, вторым - 34 тысячи. Более половины привившихся вологжан старше 60 лет. Сейчас план вакцинации от коронавирусной инфекции выполнен на 9%. Ожидается, что к сентябрю будет иммунизировано 60 процентов населения в возрасте от 18 лет.