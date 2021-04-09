https://ria.ru/20210409/vaktsina-1727581189.html

Вологодчина получила очередную партию вакцины от COVID-19

Вологодчина получила очередную партию вакцины от COVID-19

Порядка 16,2 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона" поступили в пятницу на государственный фармацевтический склад для вакцинации от COVID-19, кроме того в ближайшее... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T16:32

2021-04-09T16:32

2021-04-09T16:33

вологодская область

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

здоровье - общество

вакцинация

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ВОЛОГДА, 9 апр – РИА Новости. Порядка 16,2 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона" поступили в пятницу на государственный фармацевтический склад для вакцинации от COVID-19, кроме того в ближайшее время регион ожидает новую поставку пяти тысяч доз вакцины "Спутник-V", сообщил губернатор Олег Кувшинников. Принято решение отправить первую партию "ЭпиВакКороны" в районы области, так как она может храниться при температуре от +2 до +8 градусов в обычных медицинских холодильниках. Это позволит направить ее даже в самые отдаленные фельдшерско-акушерские пункты.До сегодняшнего дня вологжан прививали только вакциной "Спутник-V", первым компонентом привито 48 тысяч человек, вторым - 34 тысячи. Более половины привившихся вологжан старше 60 лет. Сейчас план вакцинации от коронавирусной инфекции выполнен на 9%. Ожидается, что к сентябрю будет иммунизировано 60 процентов населения в возрасте от 18 лет.

https://ria.ru/20210406/vologodchina-1604399896.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", здоровье - общество, вакцинация