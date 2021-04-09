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Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
https://ria.ru/20210409/vaktsina-1727581189.html
Вологодчина получила очередную партию вакцины от COVID-19
Вологодчина получила очередную партию вакцины от COVID-19
Порядка 16,2 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона" поступили в пятницу на государственный фармацевтический склад для вакцинации от COVID-19, кроме того в ближайшее... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T16:32
2021-04-09T16:33
вологодская область
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
здоровье - общество
вакцинация
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ВОЛОГДА, 9 апр – РИА Новости. Порядка 16,2 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона" поступили в пятницу на государственный фармацевтический склад для вакцинации от COVID-19, кроме того в ближайшее время регион ожидает новую поставку пяти тысяч доз вакцины "Спутник-V", сообщил губернатор Олег Кувшинников. Принято решение отправить первую партию "ЭпиВакКороны" в районы области, так как она может храниться при температуре от +2 до +8 градусов в обычных медицинских холодильниках. Это позволит направить ее даже в самые отдаленные фельдшерско-акушерские пункты.До сегодняшнего дня вологжан прививали только вакциной "Спутник-V", первым компонентом привито 48 тысяч человек, вторым - 34 тысячи. Более половины привившихся вологжан старше 60 лет. Сейчас план вакцинации от коронавирусной инфекции выполнен на 9%. Ожидается, что к сентябрю будет иммунизировано 60 процентов населения в возрасте от 18 лет.
https://ria.ru/20210406/vologodchina-1604399896.html
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", здоровье - общество, вакцинация

Вологодчина получила очередную партию вакцины от COVID-19

16:32 09.04.2021 (обновлено: 16:33 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУпаковка инъекционных препаратов шприц-доза вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19
Упаковка инъекционных препаратов шприц-доза вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВОЛОГДА, 9 апр – РИА Новости. Порядка 16,2 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона" поступили в пятницу на государственный фармацевтический склад для вакцинации от COVID-19, кроме того в ближайшее время регион ожидает новую поставку пяти тысяч доз вакцины "Спутник-V", сообщил губернатор Олег Кувшинников.
"Всего поставлены 77 тысяч доз двух видов вакцины. И на этом поставки не закончены. уверен, что в скором времени все, кто записаны, будут провакцинированы", - сказал Кувшинников.
Принято решение отправить первую партию "ЭпиВакКороны" в районы области, так как она может храниться при температуре от +2 до +8 градусов в обычных медицинских холодильниках. Это позволит направить ее даже в самые отдаленные фельдшерско-акушерские пункты.
"Я приглашаю вологжан в прививочные пункты. Это безопасная и эффективная прививка, не вызывающая непредсказуемых последствий. Вакцина, которая позволит нам жить спокойно, передвигаться по региону, стране и выезжать за рубеж без риска для здоровья. Призываю всех привиться, я это сделал и чувствую себя отлично", – сказал губернатор области.
До сегодняшнего дня вологжан прививали только вакциной "Спутник-V", первым компонентом привито 48 тысяч человек, вторым - 34 тысячи. Более половины привившихся вологжан старше 60 лет. Сейчас план вакцинации от коронавирусной инфекции выполнен на 9%. Ожидается, что к сентябрю будет иммунизировано 60 процентов населения в возрасте от 18 лет.
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Вологодская областьВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "ЭпиВакКорона"Вакцина "Спутник V"Здоровье - ОбществоВакцинация
 
 
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