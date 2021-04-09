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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210409/vaktsina-1727574993.html
Вице-премьер Словакии хочет попросить Венгрию об экспертизе "Спутника V"
Вице-премьер Словакии хочет попросить Венгрию об экспертизе "Спутника V"
Словацкий вице-премьер Игорь Матович сообщил, что хочет попросить Венгрию об экспертизе российской вакцины против коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T16:15
2021-04-09T16:15
распространение коронавируса
игорь матович
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
зузана чапутова
коронавирусы
петер сийярто
российский фонд прямых инвестиций
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ПРАГА, 9 апр - РИА Новости. Словацкий вице-премьер Игорь Матович сообщил, что хочет попросить Венгрию об экспертизе российской вакцины против коронавируса "Спутник V".Как передает агентство ЧТК, Матович сообщил на пресс-конференции, что посетит во второй половине дня в пятницу Будапешт, чтобы обсудить с премьером Венгрии Виктором Орбаном и главой МИД Петером Сийярто возможность экспертизы вакцины "Спутник V" с целью устранения сомнений в прозрачности и качестве исследования препарата. В Венгрии данная вакцина применяется с февраля этого года.В свою очередь, пресс-служба кабмина подтвердила, что премьер Словакии Эдуард Хегер поручил Матовичу обсудить в Будапеште ситуацию с исследованием вакцины "Спутник V".В пятницу с премьером встретилась президент республики Зузана Чапутова, чтобы получить от него информацию о ситуации с поставленной в страну вакциной "Спутник V". Накануне в выступлении по радио она заявила, что необходимо выяснить, чьи действия привели к тому, что республика может лишиться данной вакцины в связи с нарушением условий контракта.В четверг Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросил кабмин Словакии вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию вакцины "Спутник V" из 200 тысяч доз в связи с многочисленными нарушениями контракта. РФПИ расценил действия экспертов братиславского Госинститута по контролю лекарств (ГИКЛ) как акт саботажа, заявив, что в нарушение контракта институт провел испытания "Спутник V" "в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то, что такие лаборатории были доступны".Кроме того, по данным разработчиков, регулятор запустил кампанию по дезинформации против вакцины и планирует провокации в будущем.
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игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, зузана чапутова, коронавирусы, петер сийярто, российский фонд прямых инвестиций, словакия, венгрия, будапешт, в мире

Вице-премьер Словакии хочет попросить Венгрию об экспертизе "Спутника V"

16:15 09.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ПРАГА, 9 апр - РИА Новости. Словацкий вице-премьер Игорь Матович сообщил, что хочет попросить Венгрию об экспертизе российской вакцины против коронавируса "Спутник V".
Как передает агентство ЧТК, Матович сообщил на пресс-конференции, что посетит во второй половине дня в пятницу Будапешт, чтобы обсудить с премьером Венгрии Виктором Орбаном и главой МИД Петером Сийярто возможность экспертизы вакцины "Спутник V" с целью устранения сомнений в прозрачности и качестве исследования препарата. В Венгрии данная вакцина применяется с февраля этого года.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
В свою очередь, пресс-служба кабмина подтвердила, что премьер Словакии Эдуард Хегер поручил Матовичу обсудить в Будапеште ситуацию с исследованием вакцины "Спутник V".
В пятницу с премьером встретилась президент республики Зузана Чапутова, чтобы получить от него информацию о ситуации с поставленной в страну вакциной "Спутник V". Накануне в выступлении по радио она заявила, что необходимо выяснить, чьи действия привели к тому, что республика может лишиться данной вакцины в связи с нарушением условий контракта.
В четверг Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросил кабмин Словакии вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию вакцины "Спутник V" из 200 тысяч доз в связи с многочисленными нарушениями контракта. РФПИ расценил действия экспертов братиславского Госинститута по контролю лекарств (ГИКЛ) как акт саботажа, заявив, что в нарушение контракта институт провел испытания "Спутник V" "в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то, что такие лаборатории были доступны".
Кроме того, по данным разработчиков, регулятор запустил кампанию по дезинформации против вакцины и планирует провокации в будущем.
 
Распространение коронавирусаИгорь МатовичВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Зузана ЧапутоваКоронавирусыПетер СийяртоРоссийский фонд прямых инвестицийСловакияВенгрияБудапештВ мире
 
 
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