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Мишустин оценил ситуацию с регистрацией "Спутника V" за рубежом
Мишустин оценил ситуацию с регистрацией "Спутника V" за рубежом
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована уже в 60 странах мира, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T14:57
2021-04-09T14:57
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована уже в 60 странах мира, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В то время как некоторые страны приостанавливают применение одного из европейских препаратов, российские вакцины покоряют новые рынки. "Спутник V", в частности, зарегистрирован уже в 60 странах", - сказал Мишустин на совещании о производстве и обращении вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции.По словам Мишустина, все это является заслугой российских ученых, которые проделали большую работу и внесли огромный вклад в борьбу с коронавирусом.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Мишустин оценил ситуацию с регистрацией "Спутника V" за рубежом

14:57 09.04.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована уже в 60 странах мира, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В то время как некоторые страны приостанавливают применение одного из европейских препаратов, российские вакцины покоряют новые рынки. "Спутник V", в частности, зарегистрирован уже в 60 странах", - сказал Мишустин на совещании о производстве и обращении вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции.
По словам Мишустина, все это является заслугой российских ученых, которые проделали большую работу и внесли огромный вклад в борьбу с коронавирусом.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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