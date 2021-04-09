https://ria.ru/20210409/vaktsina-1727553052.html

Мишустин оценил ситуацию с регистрацией "Спутника V" за рубежом

Мишустин оценил ситуацию с регистрацией "Спутника V" за рубежом

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована уже в 60 странах мира, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T14:57

2021-04-09T14:57

2021-04-09T14:57

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727390987_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a7cb1a4f907bda9b9082a0bf101f87d.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована уже в 60 странах мира, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В то время как некоторые страны приостанавливают применение одного из европейских препаратов, российские вакцины покоряют новые рынки. "Спутник V", в частности, зарегистрирован уже в 60 странах", - сказал Мишустин на совещании о производстве и обращении вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции.По словам Мишустина, все это является заслугой российских ученых, которые проделали большую работу и внесли огромный вклад в борьбу с коронавирусом.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, общество