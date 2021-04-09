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Мишустин оценил ситуацию с регистрацией "Спутника V" за рубежом
Мишустин оценил ситуацию с регистрацией "Спутника V" за рубежом
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована уже в 60 странах мира, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T14:57
2021-04-09T14:57
2021-04-09T14:57
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
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здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована уже в 60 странах мира, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В то время как некоторые страны приостанавливают применение одного из европейских препаратов, российские вакцины покоряют новые рынки. "Спутник V", в частности, зарегистрирован уже в 60 странах", - сказал Мишустин на совещании о производстве и обращении вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции.По словам Мишустина, все это является заслугой российских ученых, которые проделали большую работу и внесли огромный вклад в борьбу с коронавирусом.
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