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В Германии рассказали об отношении к вакцине "Спутник V"

В Германии рассказали об отношении к вакцине "Спутник V"

Власти ФРГ не прибегают к идеологическим соображениям в вопросе использования вакцин из разных стран, заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T14:21

2021-04-09T14:21

2021-04-09T14:21

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вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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кристофер бургер

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БЕРЛИН, 9 апр - РИА Новости. Власти ФРГ не прибегают к идеологическим соображениям в вопросе использования вакцин из разных стран, заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер."Идеологические измышления в этом процессе не имеют значения. О том, есть ли в других странах иные подходы, я не хочу спекулировать", - заявил Бургер на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос, разделяет ли правительство ФРГ мнение, что в отношении российской вакцины от COVID "Спутник V" в Европе применяются идеологические факторы.Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер не согласилась с оценкой журналистки, что власти Германии много говорят о российской вакцине, но не о других, как CureVac и Novavax, которые также проходят процесс регистрации в ЕС. "Я не разделяю ваш анализ.... Федеральный канцлер постоянно говорит, что любая зарегистрированная вакцина приветствуется. Для вакцины не важно, где ее сделали, важно, чтобы она была безопасной и эффективной" - заявила Деммер.Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

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