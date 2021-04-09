В Германии рассказали об отношении к вакцине "Спутник V"
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
БЕРЛИН, 9 апр - РИА Новости. Власти ФРГ не прибегают к идеологическим соображениям в вопросе использования вакцин из разных стран, заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер.
"Идеологические измышления в этом процессе не имеют значения. О том, есть ли в других странах иные подходы, я не хочу спекулировать", - заявил Бургер на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос, разделяет ли правительство ФРГ мнение, что в отношении российской вакцины от COVID "Спутник V" в Европе применяются идеологические факторы.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер не согласилась с оценкой журналистки, что власти Германии много говорят о российской вакцине, но не о других, как CureVac и Novavax, которые также проходят процесс регистрации в ЕС. "Я не разделяю ваш анализ.... Федеральный канцлер постоянно говорит, что любая зарегистрированная вакцина приветствуется. Для вакцины не важно, где ее сделали, важно, чтобы она была безопасной и эффективной" - заявила Деммер.
Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.