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В ДНР завершили вакцинацию от COVID-19 личного состава Народной милиции

В ДНР завершили вакцинацию от COVID-19 личного состава Народной милиции

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о завершении вакцинации личного состава. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T12:10

2021-04-09T12:10

2021-04-09T12:10

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

донецкая народная республика

здоровье - общество

в мире

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о завершении вакцинации личного состава."С целью противодействия коронавирусной инфекции на базе отдельных отрядов и групп Народной милиции, а также лечебных учреждений министерства здравоохранения республики завершена вакцинация военнослужащих Народной милиции от коронавирусной инфекции вакциной "Гам-ковид-Вак", - говорится в сообщении пресс-службы Народной милиции ДНР.В ведомстве дополнили, что в результате вакцинации стало возможным снятие и ослабление ряда противоэпидемиологических мер, что в свою очередь позволило начать подготовку к военному параду в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

донецкая народная республика

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, донецкая народная республика, здоровье - общество, в мире