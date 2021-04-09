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В ДНР завершили вакцинацию от COVID-19 личного состава Народной милиции
В ДНР завершили вакцинацию от COVID-19 личного состава Народной милиции
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о завершении вакцинации личного состава. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T12:10
2021-04-09T12:10
2021-04-09T12:10
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
донецкая народная республика
здоровье - общество
в мире
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о завершении вакцинации личного состава."С целью противодействия коронавирусной инфекции на базе отдельных отрядов и групп Народной милиции, а также лечебных учреждений министерства здравоохранения республики завершена вакцинация военнослужащих Народной милиции от коронавирусной инфекции вакциной "Гам-ковид-Вак", - говорится в сообщении пресс-службы Народной милиции ДНР.В ведомстве дополнили, что в результате вакцинации стало возможным снятие и ослабление ряда противоэпидемиологических мер, что в свою очередь позволило начать подготовку к военному параду в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, донецкая народная республика, здоровье - общество, в мире