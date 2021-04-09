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В Турции рассказали о первых итогах исследований "Спутника V"

В Турции рассказали о первых итогах исследований "Спутника V"

Токсикологические исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V" продолжаются в Турции, промежуточные результаты хорошие, заявил глава минздрава... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T11:56

2021-04-09T11:56

2021-04-09T11:56

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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АНКАРА, 9 апр - РИА Новости. Токсикологические исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V" продолжаются в Турции, промежуточные результаты хорошие, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа."Альтернатива – "Спутник V"… Мы начали (исследовать) ее токсикологию. Промежуточные результаты получились хорошими, мы продолжаем исследования. Вчера я говорил с министром здравоохранения России. На следующей неделе переговоры с российской стороной продолжатся", - цитирует Коджу газета Hurriyet.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. На первом этапе вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 18 миллионов человек, при этом более 7 миллионов получили обе дозы вакцины.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, турция, в мире