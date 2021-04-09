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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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В Турции рассказали о первых итогах исследований "Спутника V"
В Турции рассказали о первых итогах исследований "Спутника V"
Токсикологические исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V" продолжаются в Турции, промежуточные результаты хорошие, заявил глава минздрава... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T11:56
2021-04-09T11:56
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
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россия
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АНКАРА, 9 апр - РИА Новости. Токсикологические исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V" продолжаются в Турции, промежуточные результаты хорошие, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа."Альтернатива – "Спутник V"… Мы начали (исследовать) ее токсикологию. Промежуточные результаты получились хорошими, мы продолжаем исследования. Вчера я говорил с министром здравоохранения России. На следующей неделе переговоры с российской стороной продолжатся", - цитирует Коджу газета Hurriyet.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. На первом этапе вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 18 миллионов человек, при этом более 7 миллионов получили обе дозы вакцины.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, турция, в мире

В Турции рассказали о первых итогах исследований "Спутника V"

11:56 09.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
АНКАРА, 9 апр - РИА Новости. Токсикологические исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V" продолжаются в Турции, промежуточные результаты хорошие, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.
"Альтернатива – "Спутник V"… Мы начали (исследовать) ее токсикологию. Промежуточные результаты получились хорошими, мы продолжаем исследования. Вчера я говорил с министром здравоохранения России. На следующей неделе переговоры с российской стороной продолжатся", - цитирует Коджу газета Hurriyet.
В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. На первом этапе вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 18 миллионов человек, при этом более 7 миллионов получили обе дозы вакцины.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоТурцияВ мире
 
 
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