https://ria.ru/20210409/tyumen-1727535002.html
В Тюмени запускают новый центр обработки данных
В Тюмени запускают новый центр обработки данных
Оператор сети дата-центров и провайдер облачных сервисов Oxygen объявил о запуске нового центра обработки данных в Тюмени. Это первый коммерческий дата-центр в... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:56
2021-04-09T13:56
2021-04-09T13:56
тюменская область
александр моор
тюменская областная дума
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 9 апр - РИА Новости. Оператор сети дата-центров и провайдер облачных сервисов Oxygen объявил о запуске нового центра обработки данных в Тюмени. Это первый коммерческий дата-центр в Тюменской области, сообщает пресс-служба департамента информатизации Тюменской области.В регионе продолжается работа по исполнению поручений губернатора по итогам послания Тюменской областной думе. В декабре 2020 года Александр Моор поручил разработать многовекторный план по обновлению и развитию тюменской "цифры".На базе тюменского центра обработки данных уже развернута многофункциональная облачная инфраструктура, продуктами которой смогут воспользоваться компании различных отраслей экономики - промышленности, ИТ, финансового сектора, торговли, государственные предприятия, а также малый и средний бизнес.Заместитель губернатора Тюменской области, ответственный за цифровую трансформацию, Владимир Сысоев прокомментировал, что запуск коммерческого центра обработки данных такого масштаба станет технологической основой для развития отраслевых цифровых платформ и формирования ИТ-кластера в регионе. Это также будет способствовать росту конкурентоспособности региональных предприятий за счет снижения издержек на ИТ-инфраструктуру.Напомним, что одним из приоритетных направлений разрабатываемой стратегии цифровой трансформации Тюменской области является формирование ИТ-кластера. По поручению президента Российской Федерации стратегии цифровой трансформации будут утверждены во всех регионах до 1 сентября 2021 года.
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александр моор, тюменская областная дума, тюмень
ТЮМЕНЬ, 9 апр - РИА Новости. Оператор сети дата-центров и провайдер облачных сервисов Oxygen объявил о запуске нового центра обработки данных в Тюмени. Это первый коммерческий дата-центр в Тюменской области, сообщает пресс-служба департамента информатизации Тюменской области.
В регионе продолжается работа по исполнению поручений губернатора по итогам послания Тюменской областной думе. В декабре 2020 года Александр Моор
поручил разработать многовекторный план по обновлению и развитию тюменской "цифры".
На базе тюменского центра обработки данных уже развернута многофункциональная облачная инфраструктура, продуктами которой смогут воспользоваться компании различных отраслей экономики - промышленности, ИТ, финансового сектора, торговли, государственные предприятия, а также малый и средний бизнес.
Заместитель губернатора Тюменской области, ответственный за цифровую трансформацию, Владимир Сысоев прокомментировал, что запуск коммерческого центра обработки данных такого масштаба станет технологической основой для развития отраслевых цифровых платформ и формирования ИТ-кластера в регионе. Это также будет способствовать росту конкурентоспособности региональных предприятий за счет снижения издержек на ИТ-инфраструктуру.
Напомним, что одним из приоритетных направлений разрабатываемой стратегии цифровой трансформации Тюменской области является формирование ИТ-кластера. По поручению президента Российской Федерации стратегии цифровой трансформации будут утверждены во всех регионах до 1 сентября 2021 года.