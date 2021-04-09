Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
https://ria.ru/20210409/tyumen-1727535002.html
В Тюмени запускают новый центр обработки данных
В Тюмени запускают новый центр обработки данных
Оператор сети дата-центров и провайдер облачных сервисов Oxygen объявил о запуске нового центра обработки данных в Тюмени. Это первый коммерческий дата-центр в... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:56
2021-04-09T13:56
тюменская область
александр моор
тюменская областная дума
тюмень
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155514/77/1555147769_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_0c764f40d516b56d6e2a27dcff6be003.jpg
ТЮМЕНЬ, 9 апр - РИА Новости. Оператор сети дата-центров и провайдер облачных сервисов Oxygen объявил о запуске нового центра обработки данных в Тюмени. Это первый коммерческий дата-центр в Тюменской области, сообщает пресс-служба департамента информатизации Тюменской области.В регионе продолжается работа по исполнению поручений губернатора по итогам послания Тюменской областной думе. В декабре 2020 года Александр Моор поручил разработать многовекторный план по обновлению и развитию тюменской "цифры".На базе тюменского центра обработки данных уже развернута многофункциональная облачная инфраструктура, продуктами которой смогут воспользоваться компании различных отраслей экономики - промышленности, ИТ, финансового сектора, торговли, государственные предприятия, а также малый и средний бизнес.Заместитель губернатора Тюменской области, ответственный за цифровую трансформацию, Владимир Сысоев прокомментировал, что запуск коммерческого центра обработки данных такого масштаба станет технологической основой для развития отраслевых цифровых платформ и формирования ИТ-кластера в регионе. Это также будет способствовать росту конкурентоспособности региональных предприятий за счет снижения издержек на ИТ-инфраструктуру.Напомним, что одним из приоритетных направлений разрабатываемой стратегии цифровой трансформации Тюменской области является формирование ИТ-кластера. По поручению президента Российской Федерации стратегии цифровой трансформации будут утверждены во всех регионах до 1 сентября 2021 года.
https://ria.ru/20210409/biznes-1727507804.html
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155514/77/1555147769_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_0460db855926f50226c0a7f4dfc4d386.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр моор, тюменская областная дума, тюмень

В Тюмени запускают новый центр обработки данных

13:56 09.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГород Тюмень
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 9 апр - РИА Новости. Оператор сети дата-центров и провайдер облачных сервисов Oxygen объявил о запуске нового центра обработки данных в Тюмени. Это первый коммерческий дата-центр в Тюменской области, сообщает пресс-служба департамента информатизации Тюменской области.
В регионе продолжается работа по исполнению поручений губернатора по итогам послания Тюменской областной думе. В декабре 2020 года Александр Моор поручил разработать многовекторный план по обновлению и развитию тюменской "цифры".
Здание правительства Тюменской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
Вчера, 12:54Тюменская область
Тюменские власти намерены улучшить условия работы бизнеса в регионе
На базе тюменского центра обработки данных уже развернута многофункциональная облачная инфраструктура, продуктами которой смогут воспользоваться компании различных отраслей экономики - промышленности, ИТ, финансового сектора, торговли, государственные предприятия, а также малый и средний бизнес.
Заместитель губернатора Тюменской области, ответственный за цифровую трансформацию, Владимир Сысоев прокомментировал, что запуск коммерческого центра обработки данных такого масштаба станет технологической основой для развития отраслевых цифровых платформ и формирования ИТ-кластера в регионе. Это также будет способствовать росту конкурентоспособности региональных предприятий за счет снижения издержек на ИТ-инфраструктуру.
Напомним, что одним из приоритетных направлений разрабатываемой стратегии цифровой трансформации Тюменской области является формирование ИТ-кластера. По поручению президента Российской Федерации стратегии цифровой трансформации будут утверждены во всех регионах до 1 сентября 2021 года.
 
Тюменская областьАлександр МоорТюменская областная ДумаТюмень
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Alibaba оштрафовали на крупнейшую сумму в корпоративной истории Китая
04:36Британцы высмеяли статью о "сеющих хаос" российских подлодках
04:32Назван лучший способ поедания яиц
04:09Россиянам рассказали, на каких шинах нельзя ездить
04:01В Комсомольске-на-Амуре мальчик упал в шахту лифта и сломал ребра
03:25В Белфасте произошли две стычки с полицией
03:20Bloomberg: Блинкен вернется в Брюссель для новых встреч НАТО
03:09Врач рассказала, что должно быть в рационе питания пожилого человека
03:07Экс-глава СБУ рассказал о миллиардной выплате России и Белоруссии
03:04Источник: туристический корабль "Союз" доставят на Байконур в июне
02:49Политолог сравнил Зеленского с Нероном
02:38В МЧС рассказали, как далеко от дачного дома нужно жарить шашлык
02:32Депортацию россиянки Тэрады из США отложили
02:30Главред "Важных историй" оказался свидетелем по уголовному делу
02:11Россиянам рассказали, как запретить смартфону подслушивать
01:54Минобороны открыло раздел с архивными документами первых космонавтов
01:18Названы девять симптомов рака легких
01:14В Подмосковье загорелся мебельный склад
00:56Пентагон прокомментировал проход американского эсминца близ Индии
00:52Пушков заявил о поднятии ставок Украиной в Донбассе
Лента новостейМолния