https://ria.ru/20210409/tyumen-1727535002.html

В Тюмени запускают новый центр обработки данных

В Тюмени запускают новый центр обработки данных

Оператор сети дата-центров и провайдер облачных сервисов Oxygen объявил о запуске нового центра обработки данных в Тюмени. Это первый коммерческий дата-центр в... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T13:56

2021-04-09T13:56

2021-04-09T13:56

тюменская область

александр моор

тюменская областная дума

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 9 апр - РИА Новости. Оператор сети дата-центров и провайдер облачных сервисов Oxygen объявил о запуске нового центра обработки данных в Тюмени. Это первый коммерческий дата-центр в Тюменской области, сообщает пресс-служба департамента информатизации Тюменской области.В регионе продолжается работа по исполнению поручений губернатора по итогам послания Тюменской областной думе. В декабре 2020 года Александр Моор поручил разработать многовекторный план по обновлению и развитию тюменской "цифры".На базе тюменского центра обработки данных уже развернута многофункциональная облачная инфраструктура, продуктами которой смогут воспользоваться компании различных отраслей экономики - промышленности, ИТ, финансового сектора, торговли, государственные предприятия, а также малый и средний бизнес.Заместитель губернатора Тюменской области, ответственный за цифровую трансформацию, Владимир Сысоев прокомментировал, что запуск коммерческого центра обработки данных такого масштаба станет технологической основой для развития отраслевых цифровых платформ и формирования ИТ-кластера в регионе. Это также будет способствовать росту конкурентоспособности региональных предприятий за счет снижения издержек на ИТ-инфраструктуру.Напомним, что одним из приоритетных направлений разрабатываемой стратегии цифровой трансформации Тюменской области является формирование ИТ-кластера. По поручению президента Российской Федерации стратегии цифровой трансформации будут утверждены во всех регионах до 1 сентября 2021 года.

https://ria.ru/20210409/biznes-1727507804.html

тюмень

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор, тюменская областная дума, тюмень