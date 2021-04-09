https://ria.ru/20210409/turtsiya-1727592564.html

Жириновский призвал приостановить авиасообщение с Турцией

Жириновский призвал приостановить авиасообщение с Турцией

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил срочно закрыть авиасообщение с Турцией, по крайней мере, до момента спада заболеваемости коронавирусом в республике. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T17:17

2021-04-09T17:17

2021-04-09T17:17

туризм

коронавирус covid-19

россия

новости - туризм

владимир жириновский

турция

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил срочно закрыть авиасообщение с Турцией, по крайней мере, до момента спада заболеваемости коронавирусом в республике.В четверг суточный прирост случаев коронавируса в Турции в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд, составив 55 941. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов завезено в РФ из этой страны."Нужно срочно закрыть авиасообщение с Турцией. По крайней мере, до момента спада там заболеваемости", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.По мнению депутата, если правительство предпримет такие меры, это можно будет привести в пример хорошей работы кабмина во время отчета в Госдуме в мае. "А если этого не будет сделано, и туристы по возвращении из Турции завезут нам заразу, что приведет к новой вспышке уже в России, это будет большим поражением для правительства", - заявил Жириновский.Он призвал власти принять меры и закрыть воздушные границы со всеми странами, где начался всплеск заболеваемости.

https://ria.ru/20210409/onischenko-1727588422.html

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коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, владимир жириновский, турция