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Туризм
https://ria.ru/20210409/turtsiya-1727592564.html
Жириновский призвал приостановить авиасообщение с Турцией
Жириновский призвал приостановить авиасообщение с Турцией
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил срочно закрыть авиасообщение с Турцией, по крайней мере, до момента спада заболеваемости коронавирусом в республике. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T17:17
2021-04-09T17:17
туризм
коронавирус covid-19
россия
новости - туризм
владимир жириновский
турция
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил срочно закрыть авиасообщение с Турцией, по крайней мере, до момента спада заболеваемости коронавирусом в республике.В четверг суточный прирост случаев коронавируса в Турции в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд, составив 55 941. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов завезено в РФ из этой страны."Нужно срочно закрыть авиасообщение с Турцией. По крайней мере, до момента спада там заболеваемости", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.По мнению депутата, если правительство предпримет такие меры, это можно будет привести в пример хорошей работы кабмина во время отчета в Госдуме в мае. "А если этого не будет сделано, и туристы по возвращении из Турции завезут нам заразу, что приведет к новой вспышке уже в России, это будет большим поражением для правительства", - заявил Жириновский.Он призвал власти принять меры и закрыть воздушные границы со всеми странами, где начался всплеск заболеваемости.
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коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, владимир жириновский, турция

Жириновский призвал приостановить авиасообщение с Турцией

17:17 09.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил срочно закрыть авиасообщение с Турцией, по крайней мере, до момента спада заболеваемости коронавирусом в республике.
В четверг суточный прирост случаев коронавируса в Турции в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд, составив 55 941. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов завезено в РФ из этой страны.
"Нужно срочно закрыть авиасообщение с Турцией. По крайней мере, до момента спада там заболеваемости", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
По мнению депутата, если правительство предпримет такие меры, это можно будет привести в пример хорошей работы кабмина во время отчета в Госдуме в мае. "А если этого не будет сделано, и туристы по возвращении из Турции завезут нам заразу, что приведет к новой вспышке уже в России, это будет большим поражением для правительства", - заявил Жириновский.
Он призвал власти принять меры и закрыть воздушные границы со всеми странами, где начался всплеск заболеваемости.
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