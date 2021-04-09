https://ria.ru/20210409/turtsiya-1727578132.html

Администрация Эрдогана подтвердила визит Зеленского в Турцию

Администрация Эрдогана подтвердила визит Зеленского в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию в субботу и встретится с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, говорится в заявлении администрации турецкого... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T16:25

2021-04-09T16:25

2021-04-09T16:25

владимир зеленский

турция

реджеп тайип эрдоган

украина

в мире

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АНКАРА, 9 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию в субботу и встретится с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, говорится в заявлении администрации турецкого лидера в пятницу.Ранее о запланированном на субботу визите Зеленского в Турцию сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре."Девятое заседание турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ) под председательством президентов обеих стран Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского состоится 10 апреля в Стамбуле", - сообщила администрация турецкого лидера.Отмечается, что "будут всесторонне обсуждены вопросы двусторонних отношений и шаги для их укрепления". "На основе общего понимания сохранения мира и стабильности на повестке дня будут региональные и международные вопросы. Кроме этого, участники ССВУ обменяются взглядами по улучшению положения крымских татар", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/drony-1589223641.html

https://ria.ru/20210409/zelenskiy-1727537093.html

турция

украина

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владимир зеленский, турция, реджеп тайип эрдоган, украина, в мире