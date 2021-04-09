https://ria.ru/20210409/turtsiya-1727578132.html
Администрация Эрдогана подтвердила визит Зеленского в Турцию
Администрация Эрдогана подтвердила визит Зеленского в Турцию
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию в субботу и встретится с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, говорится в заявлении администрации турецкого... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T16:25
2021-04-09T16:25
2021-04-09T16:25
владимир зеленский
турция
реджеп тайип эрдоган
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596723394_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_c51cb870f091e99e8fa7b30f7d549977.jpg
АНКАРА, 9 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию в субботу и встретится с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, говорится в заявлении администрации турецкого лидера в пятницу.Ранее о запланированном на субботу визите Зеленского в Турцию сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре."Девятое заседание турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ) под председательством президентов обеих стран Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского состоится 10 апреля в Стамбуле", - сообщила администрация турецкого лидера.Отмечается, что "будут всесторонне обсуждены вопросы двусторонних отношений и шаги для их укрепления". "На основе общего понимания сохранения мира и стабильности на повестке дня будут региональные и международные вопросы. Кроме этого, участники ССВУ обменяются взглядами по улучшению положения крымских татар", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20201214/drony-1589223641.html
https://ria.ru/20210409/zelenskiy-1727537093.html
турция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596723394_62:0:989:695_1920x0_80_0_0_ef16e38a41353e908a11b695b920e615.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, турция, реджеп тайип эрдоган, украина, в мире