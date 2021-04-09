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https://ria.ru/20210409/turtsiya-1727578132.html
Администрация Эрдогана подтвердила визит Зеленского в Турцию
Администрация Эрдогана подтвердила визит Зеленского в Турцию
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию в субботу и встретится с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, говорится в заявлении администрации турецкого... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T16:25
2021-04-09T16:25
владимир зеленский
турция
реджеп тайип эрдоган
украина
в мире
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АНКАРА, 9 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию в субботу и встретится с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, говорится в заявлении администрации турецкого лидера в пятницу.Ранее о запланированном на субботу визите Зеленского в Турцию сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре."Девятое заседание турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ) под председательством президентов обеих стран Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского состоится 10 апреля в Стамбуле", - сообщила администрация турецкого лидера.Отмечается, что "будут всесторонне обсуждены вопросы двусторонних отношений и шаги для их укрепления". "На основе общего понимания сохранения мира и стабильности на повестке дня будут региональные и международные вопросы. Кроме этого, участники ССВУ обменяются взглядами по улучшению положения крымских татар", - говорится в сообщении.
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владимир зеленский, турция, реджеп тайип эрдоган, украина, в мире

Администрация Эрдогана подтвердила визит Зеленского в Турцию

16:25 09.04.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в онлайн-форуме по борьбе с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в онлайн-форуме по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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АНКАРА, 9 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию в субботу и встретится с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, говорится в заявлении администрации турецкого лидера в пятницу.
Ранее о запланированном на субботу визите Зеленского в Турцию сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
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"Девятое заседание турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ) под председательством президентов обеих стран Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского состоится 10 апреля в Стамбуле", - сообщила администрация турецкого лидера.
Отмечается, что "будут всесторонне обсуждены вопросы двусторонних отношений и шаги для их укрепления". "На основе общего понимания сохранения мира и стабильности на повестке дня будут региональные и международные вопросы. Кроме этого, участники ССВУ обменяются взглядами по улучшению положения крымских татар", - говорится в сообщении.
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Владимир ЗеленскийТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганУкраинаВ мире
 
 
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