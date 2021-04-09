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Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
https://ria.ru/20210409/tsifrovizatsiya-1727619708.html
Ростех поможет Тульской области в цифровизации региона
Ростех поможет Тульской области в цифровизации региона
Соглашение в сфере цифровой трансформации Тульской области подписали власти региона и компания Ростех, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T19:36
2021-04-09T19:36
тульская область
алексей дюмин
ростех
сергей чемезов
москва
тульская область
технологии
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ТУЛА, 9 апр — РИА Новости. Соглашение в сфере цифровой трансформации Тульской области подписали власти региона и компания Ростех, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.По его словам, подписи под документом в пятницу в Туле поставили губернатор региона Алексей Дюмин и глава Ростеха Сергей Чемезов. Планируется, что Ростех проведет оценку "цифровой зрелости" Тульской области и по ее результатам поможет определить задачи цифровой трансформации значимых отраслей региона. Цель совместной работы Госкорпорации и правительства региона – перевод максимального числа услуг в удобный для граждан онлайн-формат. Как отметил представитель пресс-службы, по итогам мониторинга качества и доступности услуг в электронной форме, который ежегодно проводит Минэкономразвития России, Тульская область занимает третье место с результатом 85,32 балла из 100, уступив Москве и Московской области. Сегодня на региональном портале Госуслуг жителям Тульской области доступно 239 электронных услуг и сервисов. К 2024 году запланирован перевод в цифровой формат еще 78 социально значимых государственных и муниципальных услуг, которые предоставляются в регионе.
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алексей дюмин, ростех, сергей чемезов, москва, тульская область, технологии

Ростех поможет Тульской области в цифровизации региона

19:36 09.04.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава Ростеха Сергей Чемезов во время подписания документов
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава Ростеха Сергей Чемезов во время подписания документов - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
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ТУЛА, 9 апр — РИА Новости. Соглашение в сфере цифровой трансформации Тульской области подписали власти региона и компания Ростех, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
По его словам, подписи под документом в пятницу в Туле поставили губернатор региона Алексей Дюмин и глава Ростеха Сергей Чемезов.
Планируется, что Ростех проведет оценку "цифровой зрелости" Тульской области и по ее результатам поможет определить задачи цифровой трансформации значимых отраслей региона. Цель совместной работы Госкорпорации и правительства региона – перевод максимального числа услуг в удобный для граждан онлайн-формат.
"Цифровизация экономики – одна из важнейших задач, стоящих перед Тульской областью. Ростех – давний и надёжный партнёр нашего региона. И соглашение о цифровой трансформации, которое мы заключили с Госкорпорацией, позволит вывести эту работу на качественно новый уровень", – сказал глава региона Алексей Дюмин на церемонии подписания соглашения.
Как отметил представитель пресс-службы, по итогам мониторинга качества и доступности услуг в электронной форме, который ежегодно проводит Минэкономразвития России, Тульская область занимает третье место с результатом 85,32 балла из 100, уступив Москве и Московской области. Сегодня на региональном портале Госуслуг жителям Тульской области доступно 239 электронных услуг и сервисов. К 2024 году запланирован перевод в цифровой формат еще 78 социально значимых государственных и муниципальных услуг, которые предоставляются в регионе.
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