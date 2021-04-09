https://ria.ru/20210409/tsifrovizatsiya-1727619708.html

Ростех поможет Тульской области в цифровизации региона

Ростех поможет Тульской области в цифровизации региона

Соглашение в сфере цифровой трансформации Тульской области подписали власти региона и компания Ростех, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T19:36

2021-04-09T19:36

2021-04-09T19:36

тульская область

алексей дюмин

ростех

сергей чемезов

москва

тульская область

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727620330_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_ab1522d0b2d08bb26bb7605034de7df6.jpg

ТУЛА, 9 апр — РИА Новости. Соглашение в сфере цифровой трансформации Тульской области подписали власти региона и компания Ростех, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.По его словам, подписи под документом в пятницу в Туле поставили губернатор региона Алексей Дюмин и глава Ростеха Сергей Чемезов. Планируется, что Ростех проведет оценку "цифровой зрелости" Тульской области и по ее результатам поможет определить задачи цифровой трансформации значимых отраслей региона. Цель совместной работы Госкорпорации и правительства региона – перевод максимального числа услуг в удобный для граждан онлайн-формат. Как отметил представитель пресс-службы, по итогам мониторинга качества и доступности услуг в электронной форме, который ежегодно проводит Минэкономразвития России, Тульская область занимает третье место с результатом 85,32 балла из 100, уступив Москве и Московской области. Сегодня на региональном портале Госуслуг жителям Тульской области доступно 239 электронных услуг и сервисов. К 2024 году запланирован перевод в цифровой формат еще 78 социально значимых государственных и муниципальных услуг, которые предоставляются в регионе.

https://ria.ru/20210329/elektromobili-1603309845.html

москва

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей дюмин, ростех, сергей чемезов, москва, тульская область, технологии