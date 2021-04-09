Ростех поможет Тульской области в цифровизации региона
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава Ростеха Сергей Чемезов во время подписания документов
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
ТУЛА, 9 апр — РИА Новости. Соглашение в сфере цифровой трансформации Тульской области подписали власти региона и компания Ростех, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
По его словам, подписи под документом в пятницу в Туле поставили губернатор региона Алексей Дюмин и глава Ростеха Сергей Чемезов.
Планируется, что Ростех проведет оценку "цифровой зрелости" Тульской области и по ее результатам поможет определить задачи цифровой трансформации значимых отраслей региона. Цель совместной работы Госкорпорации и правительства региона – перевод максимального числа услуг в удобный для граждан онлайн-формат.
"Цифровизация экономики – одна из важнейших задач, стоящих перед Тульской областью. Ростех – давний и надёжный партнёр нашего региона. И соглашение о цифровой трансформации, которое мы заключили с Госкорпорацией, позволит вывести эту работу на качественно новый уровень", – сказал глава региона Алексей Дюмин на церемонии подписания соглашения.
Как отметил представитель пресс-службы, по итогам мониторинга качества и доступности услуг в электронной форме, который ежегодно проводит Минэкономразвития России, Тульская область занимает третье место с результатом 85,32 балла из 100, уступив Москве и Московской области. Сегодня на региональном портале Госуслуг жителям Тульской области доступно 239 электронных услуг и сервисов. К 2024 году запланирован перевод в цифровой формат еще 78 социально значимых государственных и муниципальных услуг, которые предоставляются в регионе.