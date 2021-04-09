https://ria.ru/20210409/toplivo-1727496855.html

ФАС попросила владельцев АЗС обосновать рост цен на топливо

ФАС попросила владельцев АЗС обосновать рост цен на топливо

Региональное отделение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России в апреле разослало владельцам АЗС в Московской области письма с просьбой обосновать рост... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T11:25

2021-04-09T11:25

2021-04-09T11:59

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

аи-92

московская область (подмосковье)

аи-95

экономика

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Региональное отделение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России в апреле разослало владельцам АЗС в Московской области письма с просьбой обосновать рост стоимости бензина и дизельного топлива с начала 2021 года, с текстом письма ознакомились РИА Новости."Управлением Федеральной антимонопольной службы по Московской области... во исполнение поручения ФАС России от 01.04.2021 № МШ/25036/21 об усилении контроля за ценовой ситуацией на розничных рынках нефтепродуктов проводится анализ обоснованности установления розничных цен на автомобильные бензины и дизельное топливо, реализуемые на автозаправочных станциях Московской области", - говорится в письме.В числе прочего, ФАС просит владельцев АЗС в Московской области представить в адрес управления "письменные пояснения о причинах роста цен на автомобильный бензин и дизельное топливо за период с 01.01.2021 по дату получения настоящего запроса информации отдельно по каждому случаю повышения цен на топливо".Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ФАС, территориальные управления службы еженедельно проводят мониторинг цен на нефтепродукты. "Однако в сложившихся условиях на топливном рынке страны ФАС России поручила региональным управлениям усилить его, уделив особое внимание обоснованности изменения цен на автомобильный бензин марок Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо на АЗС", - сказали в ФАС.Также управления службы будут проводить тщательный анализ цепочки поставок на заправки с выделением всех звеньев посредников и выявлять посредников, не оказывающих фактических услуг, но повышающих при этом стоимость нефтепродуктов, добавили в ФАС.Росстат 6 марта сообщил, что с начала года розничные цены на бензин выросли на 3,03%, при этом только в марте показатель увеличился на 1,12% по сравнению с февралем, а в годовом выражении - на 5,22%.

https://ria.ru/20210408/benzin-1727355915.html

https://ria.ru/20210401/benzin-1603734166.html

россия

московская область (подмосковье)

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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), аи-92, московская область (подмосковье), аи-95, экономика