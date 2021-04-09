https://ria.ru/20210409/tiktok-1727514368.html

Комиссия Госдумы проводит заседание по регулированию TikTok

Комиссия Госдумы проводит заседание по регулированию TikTok

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в пятницу в закрытом формате проводит заседание с... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T12:45

2021-04-09T12:45

2021-04-09T12:56

россия

tiktok

госдума рф

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в пятницу в закрытом формате проводит заседание с участием представителей руководства компании TikTok по вопросу правового регулирования компании на территории РФ."В Госдуме началась видеоконференция Москва-Сингапур-Дублин с участием членов комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России под председательством Василия Пискарева и представителей руководства компании TikTok во главе с Хелен Лерш, директором по связям с органами власти и корпоративным вопросам", - говорится в официальном Telegram-канале комиссии в пятницу.В центре обсуждения вопрос "О совершенствовании мер по правовому функционированию на территории России компании TikTok"."По просьбе представителей TikTok встреча проходит в закрытом формате",- сообщили в комиссии.В январе глава комиссии Василий Пискарев сообщал, что пригласил генерального директора представительства соцсети TikTok в России. По его словам, встреча планировалась в рамках подготовки к заседанию комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Позже он рассказал, что TikTok заявил о готовности сотрудничать с ГД.

https://ria.ru/20210310/tiktok-1600634190.html

https://ria.ru/20210406/shtraf-1604431571.html

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россия, tiktok, госдума рф