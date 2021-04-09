Тихановская отказалась участвовать в выборах и создавать партию
19:57 09.04.2021 (обновлено: 20:02 09.04.2021)
МИНСК, 9 апр – РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не собирается создавать политическую партию.
"Я партию делать точно не собираюсь", - сказала Тихановская во время стрима на своем YouTube-канале.
Комментируя планы команды экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико и члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко создать свои партии, она сказала, что партии – естественный процесс объединения единомышленников.
"Это - мобилизующая сила для белорусов", - подчеркнула политик. Тихановская отметила, что ее офис работает ради создания таких условий в стране, чтобы развивалась нормальная политическая конкуренция между партиями.
Тихановская также подтвердила, что не планирует баллотироваться в случае новых президентских выборов. "Все еще не планирую", - сказала экс-кандидат. Она подчеркнула, что мысли баллотироваться снова не возникало, потому что она просила у людей мандат только "на проведение новых выборов".
Тихановская также заявила, что за период избирательной кампании и последующих за президентскими выборами событий получила опыт, который может быть полезен в стране в дальнейшем. По ее мнению, можно приносить пользу стране, не обязательно для этого быть президентом.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами, считает победителем выборов Тихановскую. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Выехавшая в Литву и осуществляющая оттуда свою деятельность Тихановская включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.
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