Фронтмен The Hatters — о сюрпризах для фанатов и братстве с Little Big

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Галина Соколова. Веселые и дерзкие участники джипси-фолк-рок группы The Hatters, истосковавшиеся по зрителям и драйву за время самоизоляции, дают сегодня в Москве большой сольный концерт. Выступление состоится в рамках масштабного тура по городам России и Европы.Перед шоу фронтмен The Hatters, скрипач и актер Юрий Музыченко рассказал РИА Новости, чем команда удивит московскую публику, и за кого он будет болеть на Евровидении, а также раскрыл всю правду о "шляпниках". — Юрий, какой настрой перед шоу в Москве у вас и команды?— Настрой глупо говорить, что боевой. Мы просто вожделеем этого выступления, так как сильно соскучились по большой сцене и московским зрителям. — Известно, что на всех концертах The Hatters происходит что-то невероятное. Чем будете удивлять зрителей на этот раз? Будут ли звездные гости? И если да, то кто?— Да, на этот раз мы будем сильно удивлять зрителя. Нам в этом году исполнилось пять лет, и мы сыграем все свои лучшие песни.Половину концерта будем играть с дополнительным оркестром, а из звездных гостей у нас, конечно же, будут старшие братья — Little Big, наш маленький брат — Эльдар Джарахов и наш давнишний брат — Ваня Рудбой, с которым мы выпустили совместный EP (мини-альбом "Литера А", вышел в январе этого года. — Прим. ред.). — Во время пандемии многие группы репетировали и записывали новую музыку и клипы удаленно. Кто-то даже закрывался в гаражах и работал оттуда. Как пандемия отразилась на работе The Hatters? — На нас пандемия сказалась точно так же, как и на всех, за одним исключением: перед локдауном мы успели организовать студию, в которой весь карантин и просидели. То есть фактически мы превратились "в офисных работников". Это был клевый опыт. Но все же сидеть на одном месте — это не про нас. Мы больше концертный коллектив, и нам не хватает движения — именно сцены.Но мы много экспериментировали со звуком и многому научились за это время. И нехило улучшили свои навыки в плане звукоизвлечения и звукозаписи. — Расстроились ли, когда узнали, что Little Big и вы не поедете на Евровидение в этом году в Роттердам? Все-таки и песня, и клип, в котором вы снялись, были главными фаворитами. — Нет, я вовсе не расстроился. Это было "А" — предсказуемо, а "Б" — я, Фло (Флорида Чантурия, солистка группы "Ленинград". — Прим. ред.) и Пухляш (Дмитрий Красилов) были все-таки на подхвате. И, тем не менее, мы всем расширенным составом ушли из этого конкурса непобежденными.Прошлый год вообще войдет в историю. Уверен, что когда кто-то через много-много лет будет пролистывать хроники 2020 года и случайно увидит нас, то наверняка скажет: "Ну да, на Евровидении круче всех были Little Big". Так что нет, мы не расстроились. Да и тем более Манижа уж точно должна круто представить нашу страну на Евровидении в этом году. Удачи ей.— Слушали ее конкурсную песню "Russian Woman"? Понравилась ли она вам? И за кого планируете болеть в этом году?— Конечно, я слушал. Песня хорошая, интересная, современная, необычная. За кого буду болеть? Ну, так как за свою страну голосовать нельзя, то буду болеть за Бельгию (от этой страны в 2021 году едет группа Hooverphonic с треком "The Wrong Place". — Прим. ред.).— В одном интервью вы рассказывали, что помимо музыки еще управляете тату-салоном, играете в театре и отводите дочку в школу. Как вам удается все это совмещать?— Да как и у всех — никак. Сам бы все не успел. Поэтому есть жена, теща, мама, есть друзья, которые помогают. Есть огромная команда. Мы научились делегировать многие вопросы и распределять труд. — Расскажите, пожалуйста, о работе в театре "Лицедеи". В каких спектаклях вы сейчас задействованы?— Сейчас о работе в театре сложно что-то сказать. Театральные площадки тоже были долгое время закрыты, но я до сих пор остался в нашей постановке "Old School". А буквально через неделю в Санкт-Петербурге пройдет премьера спектакля моей супруги Анны Музыченко "Bathroom". Музыку к этой постановке написала группа The Hatters. — Об истории названия вашей группы ходят легенды. В некоторых источниках пишут, что это все из-за любви к шляпам и слову "шляпа". Правда ли это? И как появилась идея выступать в таком необычном жанре как джипси-фолк-рок?— Когда мы назывались и только начинали, то не ожидали, что все так далеко зайдет. Поэтому назвались абы как. А сейчас понимаем, что не зря. Если бы у нас было более продуманное и конкретизированное название, оно бы нас к чему-то обязывало и ставило в рамки. А так мы никому ничего не должны... Разве что головные уборы, хотя и те уже давно не носим.По поводу стиля мы тоже особо ни к чему не привязывались. Джипси-рок нас затягивает скрипкой и аккордеоном, но почему-то мне кажется, что мы ими пользуемся несколько иначе, чем остальные исполнители. Поэтому мы, наверное, рок, немного джипси, немного джипси-вейв — и немного все, что мы хотим играть. — The Hatters успешны и востребованы. До пандемии коронавируса вы собирали залы по 15-20 тысяч. Уже в июне вас ждет не менее грандиозный сольник в Петербурге и участие в фестивале "Дикая мята". Что бы вы могли посоветовать и пожелать тем, кто только начинает карьеру? С чего лучше всего стартовать? — Если нужен совет, то скажу, как бы его дали много-много лет назад: быть настойчивым, трудолюбивым и главное — любить то, что ты делаешь. И еще, наверное, не стоит замахиваться на шедевры. Или так: постарайтесь сделать хорошо, плохо — и само получится.

