https://ria.ru/20210409/stroitelstvo-1727625638.html

Врио главы Мордовии назвал главную проблему строительной отрасли

Врио главы Мордовии назвал главную проблему строительной отрасли

Врио главы Мордовии Артём Здунов назвал дефицит кадров главной проблемой строительной отрасли республики, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T20:21

2021-04-09T20:21

2021-04-09T20:21

республика мордовия

жилье

артем здунов

республика мордовия

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов назвал дефицит кадров главной проблемой строительной отрасли республики, сообщает пресс-служба главы региона.Руководитель Мордовии в пятницу принял участие в межрегиональной строительной конференции, совмещенной с расширенной коллегией министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства республики."Врио главы Мордовии обозначил важнейшие проблемы отрасли в регионе, первой из которых назвал дефицит кадров. Он отметил, что в республике не хватает кадров в области проектирования и экспертизы. В результате затягиваются сроки строительства, требуются переделки и многочисленные комиссии", - говорится в сообщении.Здунов подчеркнул, что если удастся создать "проектный институт в Мордовии или найти хорошего партнера, то регион существенно продвинется в строительной сфере".Второй важной проблемой Здунов назвал недостроенные объекты и отдельно остановился на Универсальном зале на Площади Тысячелетия. Руководитель региона сказал, что достроить его необходимо, используя современные технологии. Универсальный зал должен служить долгие годы.Несмотря на пандемию COVID-19, Мордовия не останавливала строительно-монтажные работы при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм. В 2020 году завершили строительство 70 производственных и социально значимых объектов: шести детских садов, двух школ, четырех объектов социального обслуживания, трех объектов культурного назначения. Также введены в эксплуатацию участки автомобильных дорог и путепроводов, 11 объектов производственного назначения, отдел полиции, объекты торговли и инфраструктуры. На территории республики построено 324,5 тысячи квадратных метров жилья, что составляет 101,1% к плановому показателю на 2020 год.Благодаря "льготной ипотеке 6,5%" за 2020 год объем нереализованного готового жилья в республике сократился в три раза. Всего за 2020 год кредитными организациями выдано 7818 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 16, 865 миллиарда рублей - 139,5% к аналогичному периоду прошлого года.Что касается незавершенного строительства, то разработаны и утверждены планы поэтапного снижения доли таких объектов. Шесть объектов социальной инфраструктуры имеют высокую степень готовности и будут сданы в 2021-2022 годах.

https://ria.ru/20210406/mordoviya-1727032585.html

https://ria.ru/20210331/mordoviya-1603672523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, артем здунов, республика мордовия, общество