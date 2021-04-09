Корпуса "Школы 800" в Нижнем Новгороде построены на 63 процента
16:42 09.04.2021 (обновлено: 16:44 09.04.2021)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Готовность строительства корпусов "Школы 800" в Нижнем Новгороде составляет 63%, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Образовательный комплекс "Школа 800" рассчитан на 4550 мест, всего в его состав войдут три учебных корпуса в Нижнем Новгороде (на бульваре Южном, в микрорайоне Верхние Печеры и в Сормовском районе), а также центр дополнительного образования в городе Бор.
"Ввод этого объекта в год 800-летия Нижнего Новгорода особенно важен. Сейчас общая готовность строительства трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде и центра дополнительного образования в городе Бор оценивается в 63%", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области добавил, что в строительстве крупнейшего в регионе образовательного центра участвуют около трех тысяч человек, которые трудятся в две смены. "Используется 83 единицы техники. Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с графиком", - сказал Никитин.
Отмечается, что заявления на прием для обучения в "Школе 800" начнут рассматривать после получения лицензии, ориентировочно это произойдет в августе. Прием будет открыт во все параллели - с 1-го по 11-й класс – во всех трех корпусах образовательного центра. Занятия для школьников начнутся в год 800-летия Нижнего Новгорода.
Образовательный комплекс "Школа 800" создается в рамках нацпроекта "Образование". Строительство ведется в рамках концессионного соглашения между правительством Нижегородской области и ООО "Первая концессионная компания "Просвещение". Это первый в России крупный инвестпроект в формате государственно-частного партнерства в отношении образовательной организации.
Все корпуса "Школы 800" будут объединены общей образовательной программой. Открытие комплекса позволит создать для школьников индивидуальные образовательные траектории, предоставит доступ к возможностям современной предпрофессиональной подготовки и дополнительного образования.
Другие новости региона читайте здесь>>