https://ria.ru/20210409/stroitelstvo-1727582799.html

Корпуса "Школы 800" в Нижнем Новгороде построены на 63 процента

Корпуса "Школы 800" в Нижнем Новгороде построены на 63 процента

Готовность строительства корпусов "Школы 800" в Нижнем Новгороде составляет 63%, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T16:42

2021-04-09T16:42

2021-04-09T16:44

нижегородская область

россия

глеб никитин

нижний новгород

просвещение

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Готовность строительства корпусов "Школы 800" в Нижнем Новгороде составляет 63%, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Образовательный комплекс "Школа 800" рассчитан на 4550 мест, всего в его состав войдут три учебных корпуса в Нижнем Новгороде (на бульваре Южном, в микрорайоне Верхние Печеры и в Сормовском районе), а также центр дополнительного образования в городе Бор."Ввод этого объекта в год 800-летия Нижнего Новгорода особенно важен. Сейчас общая готовность строительства трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде и центра дополнительного образования в городе Бор оценивается в 63%", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Губернатор Нижегородской области добавил, что в строительстве крупнейшего в регионе образовательного центра участвуют около трех тысяч человек, которые трудятся в две смены. "Используется 83 единицы техники. Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с графиком", - сказал Никитин.Отмечается, что заявления на прием для обучения в "Школе 800" начнут рассматривать после получения лицензии, ориентировочно это произойдет в августе. Прием будет открыт во все параллели - с 1-го по 11-й класс – во всех трех корпусах образовательного центра. Занятия для школьников начнутся в год 800-летия Нижнего Новгорода.Образовательный комплекс "Школа 800" создается в рамках нацпроекта "Образование". Строительство ведется в рамках концессионного соглашения между правительством Нижегородской области и ООО "Первая концессионная компания "Просвещение". Это первый в России крупный инвестпроект в формате государственно-частного партнерства в отношении образовательной организации.Все корпуса "Школы 800" будут объединены общей образовательной программой. Открытие комплекса позволит создать для школьников индивидуальные образовательные траектории, предоставит доступ к возможностям современной предпрофессиональной подготовки и дополнительного образования.

https://ria.ru/20210402/kachestvo-1603968688.html

https://ria.ru/20210322/investproekt-1602402959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, глеб никитин, нижний новгород, просвещение , общество