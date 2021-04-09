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ПСБ снизил ставки по военной ипотеке с господдержкой
ПСБ снизил ставки по военной ипотеке с господдержкой
ПАО "Промсвязьбанк" запустил акцию по программе военной ипотеки с господдержкой, предложив минимальную на рынке ставку, сообщает банк. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T19:29
2021-04-09T19:29
банк псб
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" запустил акцию по программе военной ипотеки с господдержкой, предложив минимальную на рынке ставку, сообщает банк.До 30 апреля ПСБ предлагает военнослужащим специальную ставку 5,49% годовых и увеличенную до 4,07 миллиона рублей сумму кредита на покупку строящегося жилья, в том числе, с использованием счетов эскроу, или готовой квартиры у застройщика. Ипотеку можно оформить на срок до 25 лет с минимальным первоначальным взносом 15% от стоимости недвижимости.Подать заявку и документы можно дистанционно. Клиентам также доступны цифровые сервисы - оценка стоимости квартиры, оформление страховых продуктов. Посещение офиса банка необходимо только на стадии заключения сделки.
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банк псб, ипотека, промсвязьбанк, новости компаний - экономика

ПСБ снизил ставки по военной ипотеке с господдержкой

19:29 09.04.2021
 
© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" запустил акцию по программе военной ипотеки с господдержкой, предложив минимальную на рынке ставку, сообщает банк.
До 30 апреля ПСБ предлагает военнослужащим специальную ставку 5,49% годовых и увеличенную до 4,07 миллиона рублей сумму кредита на покупку строящегося жилья, в том числе, с использованием счетов эскроу, или готовой квартиры у застройщика. Ипотеку можно оформить на срок до 25 лет с минимальным первоначальным взносом 15% от стоимости недвижимости.
Подать заявку и документы можно дистанционно. Клиентам также доступны цифровые сервисы - оценка стоимости квартиры, оформление страховых продуктов. Посещение офиса банка необходимо только на стадии заключения сделки.
"Снижение ставки по программе с господдержкой в совокупности с кредитованием объектов строительства с использованием счетов эскроу будет способствовать росту спроса военнослужащих на новостройки. Кроме того, специальное предложение позволит приобрести квартиры на вторичном рынке от застройщика по более низкой стоимости", - привели в банке слова руководителя центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марины Заботиной.
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 7 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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