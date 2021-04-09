https://ria.ru/20210409/stavki-1727620215.html

ПСБ снизил ставки по военной ипотеке с господдержкой

ПСБ снизил ставки по военной ипотеке с господдержкой

ПАО "Промсвязьбанк" запустил акцию по программе военной ипотеки с господдержкой, предложив минимальную на рынке ставку, сообщает банк. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T19:29

2021-04-09T19:29

2021-04-09T19:29

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ипотека

промсвязьбанк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" запустил акцию по программе военной ипотеки с господдержкой, предложив минимальную на рынке ставку, сообщает банк.До 30 апреля ПСБ предлагает военнослужащим специальную ставку 5,49% годовых и увеличенную до 4,07 миллиона рублей сумму кредита на покупку строящегося жилья, в том числе, с использованием счетов эскроу, или готовой квартиры у застройщика. Ипотеку можно оформить на срок до 25 лет с минимальным первоначальным взносом 15% от стоимости недвижимости.Подать заявку и документы можно дистанционно. Клиентам также доступны цифровые сервисы - оценка стоимости квартиры, оформление страховых продуктов. Посещение офиса банка необходимо только на стадии заключения сделки.

https://ria.ru/20210409/fradkov-1727582971.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, ипотека, промсвязьбанк, новости компаний - экономика