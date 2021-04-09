https://ria.ru/20210409/soboleznovaniya-1727625797.html

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной супруга английской королевы Елизаветы II принца Филипа, герцога Эдинбургского,... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T20:22

2021-04-09T20:22

2021-04-09T20:22

религия и мировоззрение

умер принц филипп

россия

филипп (король бельгии)

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727557475_0:231:2367:1562_1920x0_80_0_0_9201ef764929960ba24fd3420acbfd8d.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной супруга английской королевы Елизаветы II принца Филипа, герцога Эдинбургского, отметив его теплые чувства к православной культуре и традициям, соболезнования опубликованы на официальном сайте РПЦ.Ранее стало известно, что супруг британской королевы, герцог Эдинбургский Филип скончался на 100-м году жизни."Со скорбью воспринял известие о кончине вашего супруга принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Приношу вашему величеству и в вашем лице всему британскому народу свои глубокие соболезнования", - отметил патриарх.По его словам, в судьбе принца отразилась целая эпоха."Будучи представителем греческой линии Ольденбургской династии, его королевское высочество питал теплые чувства к православной культуре и традициям, был одним из почетных попечителей общественной организации "Друзья горы Афон". Принц Филипп живо интересовался историей и культурой России, которую неоднократно посещал. Человеколюбивый Господь да будет милостив к душе усопшего и утешит всех скорбящих об этой утрате", - выразил соболезнования патриарх Кирилл.

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Британия скорбит: умер супруг Елизаветы II принц Филипп Британия скорбит: умер супруг Елизаветы II принц Филипп 2021-04-09T20:22 true PT0M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер принц филипп, россия, филипп (король бельгии), патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, великобритания