https://ria.ru/20210409/soboleznovaniya-1727616648.html

Байден выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

Байден выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

Президент США Джо Байден выразил королеве Великобритании Елизавете II "глубочайшие соболезнования" в связи со смертью ее супруга герцога Эдинбургского Филиппа,... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T19:06

2021-04-09T19:06

2021-04-09T19:06

умер принц филипп

принц филипп, герцог эдинбургский

джо байден

великобритания

сша

в мире

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил королеве Великобритании Елизавете II "глубочайшие соболезнования" в связи со смертью ее супруга герцога Эдинбургского Филиппа, говорится в пресс-релизе Белого Дома.Супруг британской королевы скончался в пятницу на 100-м году жизни. Как сообщил Букингемский дворец, герцог Эдинбургский "ушел из жизни мирно" в Виндзорском замке."От имени всего народа Соединенных Штатов мы выражаем наши глубочайшие соболезнования Ее Величеству королеве Елизавете II, всей королевской семье и всему народу Соединенного Королевства в связи со смертью Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского", - говорится в заявлении.Байден отметил, что за свою долгую жизнь принц увидел неоднократные и действительно резкие перемены в мире и жизнях людей. "Начиная с военной службы во время Второй мировой войны, прожитых вместе с королевой 73 лет и заканчивая целой жизнью, прожитой на виду у общества - принц Филипп с готовностью посвятил себя и свою жизнь народу Великобритании, всеобщему благу и своей семье", - добавил президент США.В заявлении также отмечается работа герцога Эдинбургского, которой он посвятил свою жизнь: его "усилия по защите окружающей среды", поддержка, которую он оказывал вооруженным силам и молодым людям, которых он вдохновлял."Его наследие будет жить не только внутри его семьи, но и во всех благотворительных начинаниях, которые он формировал ... Сейчас наши с Джилл мысли и сердца с королевой и детьми, внуками и правнуками принца Филиппа", - заявил Байден.

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Британия скорбит: умер супруг Елизаветы II принц Филипп Британия скорбит: умер супруг Елизаветы II принц Филипп 2021-04-09T19:06 true PT0M45S

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