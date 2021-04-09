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Байден выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа
Байден выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа
Президент США Джо Байден выразил королеве Великобритании Елизавете II "глубочайшие соболезнования" в связи со смертью ее супруга герцога Эдинбургского Филиппа,... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T19:06
2021-04-09T19:06
умер принц филипп
принц филипп, герцог эдинбургский
джо байден
великобритания
сша
в мире
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил королеве Великобритании Елизавете II "глубочайшие соболезнования" в связи со смертью ее супруга герцога Эдинбургского Филиппа, говорится в пресс-релизе Белого Дома.Супруг британской королевы скончался в пятницу на 100-м году жизни. Как сообщил Букингемский дворец, герцог Эдинбургский "ушел из жизни мирно" в Виндзорском замке."От имени всего народа Соединенных Штатов мы выражаем наши глубочайшие соболезнования Ее Величеству королеве Елизавете II, всей королевской семье и всему народу Соединенного Королевства в связи со смертью Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского", - говорится в заявлении.Байден отметил, что за свою долгую жизнь принц увидел неоднократные и действительно резкие перемены в мире и жизнях людей. "Начиная с военной службы во время Второй мировой войны, прожитых вместе с королевой 73 лет и заканчивая целой жизнью, прожитой на виду у общества - принц Филипп с готовностью посвятил себя и свою жизнь народу Великобритании, всеобщему благу и своей семье", - добавил президент США.В заявлении также отмечается работа герцога Эдинбургского, которой он посвятил свою жизнь: его "усилия по защите окружающей среды", поддержка, которую он оказывал вооруженным силам и молодым людям, которых он вдохновлял."Его наследие будет жить не только внутри его семьи, но и во всех благотворительных начинаниях, которые он формировал ... Сейчас наши с Джилл мысли и сердца с королевой и детьми, внуками и правнуками принца Филиппа", - заявил Байден.
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Британия скорбит: умер супруг Елизаветы II принц Филипп
Британия скорбит: умер супруг Елизаветы II принц Филипп
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умер принц филипп, принц филипп, герцог эдинбургский, джо байден, великобритания, сша, в мире

Байден выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

19:06 09.04.2021
 
© REUTERS / Yui Mok/Pool/File PhotoБританский принц Филипп
Британский принц Филипп - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© REUTERS / Yui Mok/Pool/File Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил королеве Великобритании Елизавете II "глубочайшие соболезнования" в связи со смертью ее супруга герцога Эдинбургского Филиппа, говорится в пресс-релизе Белого Дома.
Супруг британской королевы скончался в пятницу на 100-м году жизни. Как сообщил Букингемский дворец, герцог Эдинбургский "ушел из жизни мирно" в Виндзорском замке.
"От имени всего народа Соединенных Штатов мы выражаем наши глубочайшие соболезнования Ее Величеству королеве Елизавете II, всей королевской семье и всему народу Соединенного Королевства в связи со смертью Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского", - говорится в заявлении.
Байден отметил, что за свою долгую жизнь принц увидел неоднократные и действительно резкие перемены в мире и жизнях людей. "Начиная с военной службы во время Второй мировой войны, прожитых вместе с королевой 73 лет и заканчивая целой жизнью, прожитой на виду у общества - принц Филипп с готовностью посвятил себя и свою жизнь народу Великобритании, всеобщему благу и своей семье", - добавил президент США.
Без малого век принца Филиппа, герцога Эдинбургского
© AP PhotoПринц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
1 из 15
Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
© AP Photo
© AP PhotoКоролева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский машут толпе с балкона Букингемского дворца
Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский машут толпе с балкона Букингемского дворца
2 из 15
Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский машут толпе с балкона Букингемского дворца
© AP Photo
© AP Photo

Елизавета II и ее супруг

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский
3 из 15

Елизавета II и ее супруг

© AP Photo
© AP Photo

Принц Филипп управляет военно-транспортным самолетом "Блэкберн"

Герцог Эдинбургский управляет военно-транспортным самолетом Блэкберн
4 из 15

Принц Филипп управляет военно-транспортным самолетом "Блэкберн"

© AP Photo
© AP Photo / Kathy Willens

Королева Великобритании и ее супруг приветствуют людей в Нассау

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский приветствуют людей в в Нассау, Багамы
5 из 15

Королева Великобритании и ее супруг приветствуют людей в Нассау

© AP Photo / Kathy Willens
© AP Photo / Eddie Worth

Елизавета II, герцог Эдинбургский и их дети принц Чарльз и принцесса Анна

Королева Великобритании Елизавета II, герцог Эдинбургский и их детьми принц Чарльз и принцесса Анна
6 из 15

Елизавета II, герцог Эдинбургский и их дети принц Чарльз и принцесса Анна

© AP Photo / Eddie Worth
© AP Photo

Принц Филипп во время матча по поло в Виндзоре

Принц Филипп во время матча по поло в Виндзоре, Англия
7 из 15

Принц Филипп во время матча по поло в Виндзоре

© AP Photo
© AP Photo / Leslie Priest

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп. 2 июня 1953
8 из 15

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп

© AP Photo / Leslie Priest
© AFP 2021

Принц Филипп и Елизавета II

Принцесса Елизавета и ее муж герцог Эдинбургский Филипп позируют во время медового месяца, 25 ноября 1947 года в поместье Бродлз, Хэмпшир
9 из 15

Принц Филипп и Елизавета II

© AFP 2021
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Принц Филипп на Московском ипподроме

Принц Филипп герцог Эдинбургский на Московском ипподроме
10 из 15

Принц Филипп на Московском ипподроме

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Алексей Варфоломеев

Принц Филипп и королева Елизавета II приветствуют петербуржцев на Дворцовой площади

Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II приветствует петербуржцев на Дворцовой площади. Официальный визит Елизаветы II и принца Филиппа в Россию
11 из 15

Принц Филипп и королева Елизавета II приветствуют петербуржцев на Дворцовой площади

© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
© AP Photo / Sang Tan

Королева Великобритании и ее семья смотрят за пролетом самолета Королевских ВВС с балкона Букингемского дворца

Королева Великобритании Елизавета II и ее семья смотрят за пролетом самолета Королевских ВВС с балкона Букингемского дворца
12 из 15

Королева Великобритании и ее семья смотрят за пролетом самолета Королевских ВВС с балкона Букингемского дворца

© AP Photo / Sang Tan
© AP Photo / Dennis Cook

Принц Филипп Маунтбеттен

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
13 из 15

Принц Филипп Маунтбеттен

© AP Photo / Dennis Cook
© AP Photo / Alastair Grant

Королева Великобритании и ее супруг герцог Эдинбургский

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский
14 из 15

Королева Великобритании и ее супруг герцог Эдинбургский

© AP Photo / Alastair Grant
© AP Photo / Jonathan Brady

Королева Елизавета II и принц Филипп

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп
15 из 15

Королева Елизавета II и принц Филипп

© AP Photo / Jonathan Brady
1 из 15
Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
© AP Photo
2 из 15
Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский машут толпе с балкона Букингемского дворца
© AP Photo
3 из 15

Елизавета II и ее супруг

© AP Photo
4 из 15

Принц Филипп управляет военно-транспортным самолетом "Блэкберн"

© AP Photo
5 из 15

Королева Великобритании и ее супруг приветствуют людей в Нассау

© AP Photo / Kathy Willens
6 из 15

Елизавета II, герцог Эдинбургский и их дети принц Чарльз и принцесса Анна

© AP Photo / Eddie Worth
7 из 15

Принц Филипп во время матча по поло в Виндзоре

© AP Photo
8 из 15

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп

© AP Photo / Leslie Priest
9 из 15

Принц Филипп и Елизавета II

© AFP 2021
10 из 15

Принц Филипп на Московском ипподроме

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
11 из 15

Принц Филипп и королева Елизавета II приветствуют петербуржцев на Дворцовой площади

© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
12 из 15

Королева Великобритании и ее семья смотрят за пролетом самолета Королевских ВВС с балкона Букингемского дворца

© AP Photo / Sang Tan
13 из 15

Принц Филипп Маунтбеттен

© AP Photo / Dennis Cook
14 из 15

Королева Великобритании и ее супруг герцог Эдинбургский

© AP Photo / Alastair Grant
15 из 15

Королева Елизавета II и принц Филипп

© AP Photo / Jonathan Brady
В заявлении также отмечается работа герцога Эдинбургского, которой он посвятил свою жизнь: его "усилия по защите окружающей среды", поддержка, которую он оказывал вооруженным силам и молодым людям, которых он вдохновлял.
"Его наследие будет жить не только внутри его семьи, но и во всех благотворительных начинаниях, которые он формировал ... Сейчас наши с Джилл мысли и сердца с королевой и детьми, внуками и правнуками принца Филиппа", - заявил Байден.
 
Умер принц Филипппринц Филипп, герцог ЭдинбургскийДжо БайденВеликобританияСШАВ мире
 
 
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