Байден выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил королеве Великобритании Елизавете II "глубочайшие соболезнования" в связи со смертью ее супруга герцога Эдинбургского Филиппа, говорится в пресс-релизе Белого Дома.Супруг британской королевы скончался в пятницу на 100-м году жизни. Как сообщил Букингемский дворец, герцог Эдинбургский "ушел из жизни мирно" в Виндзорском замке."От имени всего народа Соединенных Штатов мы выражаем наши глубочайшие соболезнования Ее Величеству королеве Елизавете II, всей королевской семье и всему народу Соединенного Королевства в связи со смертью Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского", - говорится в заявлении.Байден отметил, что за свою долгую жизнь принц увидел неоднократные и действительно резкие перемены в мире и жизнях людей. "Начиная с военной службы во время Второй мировой войны, прожитых вместе с королевой 73 лет и заканчивая целой жизнью, прожитой на виду у общества - принц Филипп с готовностью посвятил себя и свою жизнь народу Великобритании, всеобщему благу и своей семье", - добавил президент США.В заявлении также отмечается работа герцога Эдинбургского, которой он посвятил свою жизнь: его "усилия по защите окружающей среды", поддержка, которую он оказывал вооруженным силам и молодым людям, которых он вдохновлял."Его наследие будет жить не только внутри его семьи, но и во всех благотворительных начинаниях, которые он формировал ... Сейчас наши с Джилл мысли и сердца с королевой и детьми, внуками и правнуками принца Филиппа", - заявил Байден.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
60
Британия скорбит: умер супруг Елизаветы II принц Филипп
Британия скорбит: умер супруг Елизаветы II принц Филипп
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент СШАДжо Байден выразил королеве Великобритании Елизавете II "глубочайшие соболезнования" в связи со смертью ее супруга герцога Эдинбургского Филиппа, говорится в пресс-релизе Белого Дома.
Супруг британской королевы скончался в пятницу на 100-м году жизни. Как сообщил Букингемский дворец, герцог Эдинбургский "ушел из жизни мирно" в Виндзорском замке.
"От имени всего народа Соединенных Штатов мы выражаем наши глубочайшие соболезнования Ее Величеству королеве Елизавете II, всей королевской семье и всему народу Соединенного Королевства в связи со смертью Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского", - говорится в заявлении.
Байден отметил, что за свою долгую жизнь принц увидел неоднократные и действительно резкие перемены в мире и жизнях людей. "Начиная с военной службы во время Второй мировой войны, прожитых вместе с королевой 73 лет и заканчивая целой жизнью, прожитой на виду у общества - принц Филипп с готовностью посвятил себя и свою жизнь народу Великобритании, всеобщему благу и своей семье", - добавил президент США.
В заявлении также отмечается работа герцога Эдинбургского, которой он посвятил свою жизнь: его "усилия по защите окружающей среды", поддержка, которую он оказывал вооруженным силам и молодым людям, которых он вдохновлял.
"Его наследие будет жить не только внутри его семьи, но и во всех благотворительных начинаниях, которые он формировал ... Сейчас наши с Джилл мысли и сердца с королевой и детьми, внуками и правнуками принца Филиппа", - заявил Байден.
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