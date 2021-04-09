https://ria.ru/20210409/soboleznovaniya-1727574552.html

Путин выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

Путин выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

Владимир Путин направил телеграмму королеве Великобритании Елизавете II, выразив глубокие соболезнования в связи со смертью ее супруга принца Филиппа, сообщила... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T16:13

2021-04-09T16:13

2021-04-09T16:52

умер принц филипп

россия

принц филипп, герцог эдинбургский

елизавета ii

владимир путин

великобритания

в мире

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Владимир Путин направил телеграмму королеве Великобритании Елизавете II, выразив глубокие соболезнования в связи со смертью ее супруга принца Филиппа, сообщила пресс-служба Кремля.В телеграмме, в частности, подчеркивается, что с именем принца Филипа "связаны многие важные события в новейшей истории вашей страны".Российский лидер пожелал королеве мужества и душевной стойкости перед лицом тяжелой и невосполнимой утраты, а также попросил передать слова искреннего сочувствия всем членам монаршей семьи.Принц Филипп — сын греческого и датского принца Андрея — родился 10 июня 1921 года в Греции. После того как в 1922-м старший брат его отца отказался от престола, семью принца Филиппа изгнали из страны.С королевой Великобритании он познакомился во время обучения в колледже. В 1947 году они поженились, Филипп взял британскую фамилию, став Маунтбаттеном. После свадьбы его провозгласили герцогом Эдинбургским.У королевской четы четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.С 2017 года супруг королевы отказался от участия в публичных мероприятиях. В середине февраля его госпитализировали, за несколько дней до этого он и королева получили первые уколы вакцины от COVID-19. В больнице он провел около месяца. Позднее СМИ писали, что Филипп успешно перенес операцию на сердце.Принц скончался сегодня на 100-м году жизни.

https://ria.ru/20210409/filipp-1727552325.html

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умер принц филипп, россия, принц филипп, герцог эдинбургский, елизавета ii, владимир путин, великобритания, в мире