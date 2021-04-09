https://ria.ru/20210409/soboleznovaniya-1727549744.html

Джонсон выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

Джонсон выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

Британский премьер Борис Джонсон выразил соболезнования в связи с кончиной принца Филипа, отметил его службу монархии и стране. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T14:47

2021-04-09T14:47

2021-04-09T16:24

умер принц филипп

принц филипп, герцог эдинбургский

борис джонсон

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 9 апр – РИА Новости, Мария Табак. Британский премьер Борис Джонсон выразил соболезнования в связи с кончиной принца Филипа, отметил его службу монархии и стране."C большой печалью я узнал от Букингемского дворца, что Его Королевское Высочество герцог Эдинбургский скончался в возрасте 99 лет. Принц Филип заслужил любовь многих поколений в Великобритании, в Содружестве и по всему миру", - заявил Джонсон, выступая со специальным заявлением.Джонсон выразил глубочайшие соболезнования королеве, отметив не только службу принца Филипа своей стране, но и его верность жене и семье.Принц скончался, не дожив два месяца до своего столетнего юбилея.

https://ria.ru/20210409/filipp-1727549018.html

великобритания

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умер принц филипп, принц филипп, герцог эдинбургский, борис джонсон, великобритания, в мире