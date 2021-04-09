https://ria.ru/20210409/sk-kuzbassa-zainteresovalsya-informatsiey-ob-izbienii-zhenschinoy-vracha-polikliniki-na-vyzove-1727512661.html

СК Кузбасса проверит информацию об избиении вызванного на дом врача

СК Кузбасса проверит информацию об избиении вызванного на дом врача

Следователи СУСК по Кемеровской области проводят доследственную проверку по информации об избиении женщиной врача поликлиники на вызове в городе Березовский,... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T12:39

2021-04-09T12:39

2021-04-09T12:39

березовский

кемеровская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_2ea2b8f08e4d9b7aae5e9e25ffd4c729.jpg

КЕМЕРОВО, 9 апр - РИА Новости. Следователи СУСК по Кемеровской области проводят доследственную проверку по информации об избиении женщиной врача поликлиники на вызове в городе Березовский, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в местных пабликах в соцсети "ВКонтакте" появилась информация от дочери пострадавшей, которая рассказала, что ее мать, врача из города Березовского, избила пьяная женщина, затем она погналась за врачом с ножом и угрожала убийством. По словам автора поста, ее матери удалось скрыться, сейчас она госпитализирована "с сильным сотрясением и отеком". 33-летняя злоумышленница скрылась, ее поисками занялась полиция. В пятницу ведомство сообщило, что нападавшая задержана."Следственными органами Следственного комитета по Кемеровской области в ходе мониторинга СМИ выявлена информация об избиении жительницей города Березовского врача, которая пришла на дом к лежачему больному. По данному факту следственными органами Следственного комитета по Кемеровской области… проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.Уточняется, что следователем осмотрено жилище, установлены и опрошены очевидцы избиения медработника.

https://ria.ru/20201217/novosibirsk-1589649713.html

березовский

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

березовский, кемеровская область, происшествия