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СК Кузбасса проверит информацию об избиении вызванного на дом врача
СК Кузбасса проверит информацию об избиении вызванного на дом врача
Следователи СУСК по Кемеровской области проводят доследственную проверку по информации об избиении женщиной врача поликлиники на вызове в городе Березовский,... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T12:39
2021-04-09T12:39
березовский
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 9 апр - РИА Новости. Следователи СУСК по Кемеровской области проводят доследственную проверку по информации об избиении женщиной врача поликлиники на вызове в городе Березовский, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в местных пабликах в соцсети "ВКонтакте" появилась информация от дочери пострадавшей, которая рассказала, что ее мать, врача из города Березовского, избила пьяная женщина, затем она погналась за врачом с ножом и угрожала убийством. По словам автора поста, ее матери удалось скрыться, сейчас она госпитализирована "с сильным сотрясением и отеком". 33-летняя злоумышленница скрылась, ее поисками занялась полиция. В пятницу ведомство сообщило, что нападавшая задержана."Следственными органами Следственного комитета по Кемеровской области в ходе мониторинга СМИ выявлена информация об избиении жительницей города Березовского врача, которая пришла на дом к лежачему больному. По данному факту следственными органами Следственного комитета по Кемеровской области… проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.Уточняется, что следователем осмотрено жилище, установлены и опрошены очевидцы избиения медработника.
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березовский, кемеровская область, происшествия

СК Кузбасса проверит информацию об избиении вызванного на дом врача

12:39 09.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КЕМЕРОВО, 9 апр - РИА Новости. Следователи СУСК по Кемеровской области проводят доследственную проверку по информации об избиении женщиной врача поликлиники на вызове в городе Березовский, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в местных пабликах в соцсети "ВКонтакте" появилась информация от дочери пострадавшей, которая рассказала, что ее мать, врача из города Березовского, избила пьяная женщина, затем она погналась за врачом с ножом и угрожала убийством. По словам автора поста, ее матери удалось скрыться, сейчас она госпитализирована "с сильным сотрясением и отеком". 33-летняя злоумышленница скрылась, ее поисками занялась полиция. В пятницу ведомство сообщило, что нападавшая задержана.
"Следственными органами Следственного комитета по Кемеровской области в ходе мониторинга СМИ выявлена информация об избиении жительницей города Березовского врача, которая пришла на дом к лежачему больному. По данному факту следственными органами Следственного комитета по Кемеровской области… проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.
Уточняется, что следователем осмотрено жилище, установлены и опрошены очевидцы избиения медработника.
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