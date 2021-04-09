https://ria.ru/20210409/sber-1727566405.html

Сбер предложил клиентам онкострахование онлайн с ежегодным чекапом

Сбер предложил клиентам онкострахование онлайн с ежегодным чекапом

ПАО "Сбербанк"* вывел онкострахование в мобильное приложение СберБанк Онлайн (4+). Программа "Горизонт здоровья" от СК "Сбербанк страхование жизни" позволяет... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T15:54

2021-04-09T15:54

2021-04-09T15:54

пресс-релизы

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МОСКВА, 9 апр – Пресс-служба ПАО "Сбербанк". ПАО "Сбербанк"* вывел онкострахование в мобильное приложение СберБанк Онлайн (4+). Программа "Горизонт здоровья" от СК "Сбербанк страхование жизни" позволяет пройти ежегодный чекап с подробным отчётом о состоянии здоровья.Чекап проводится с учётом пола и возраста клиента и включает в себя лабораторные и диагностические исследования (маммография, гинекологические цитологические исследования, ультразвуковая диагностика и прочие). Длительность обследования — один-два дня.В случае выявления онкологического заболевания клиент может получить второе медицинское мнение и при необходимости пройти дополнительное обследование. При подтверждении диагноза страховая компания полностью возьмёт на себя оплату лечения на сумму до 8,5 миллионов рублей и обеспечит полноценную организационную поддержку: подбор клиники, оплату проезда к месту лечения и помощь в оформлении документов для вылета клиента и одного сопровождающего.Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин:"По данным ВОЗ, в ближайшие десять лет профилактика, диагностика и скрининг могут спасти от онкологических заболеваний 7 миллионов жизней. Комплексные медицинские осмотры позволяют выявлять заболевания на ранней стадии и обнаруживать неблагоприятные комбинации факторов риска. По итогам обследования разрабатываются индивидуальные рекомендации, чтобы эти риски снизить.Самый ценный наш актив — это мы сами, поэтому инвестиции в своё здоровье — это самое выгодное вложение. В мире стресса, спешки и напряжения хочется снять с себя часть нагрузки и обеспечить комфортные условия для заботы о своём здоровье. Именно это и помогают сделать наши страховые программы. Теперь программу Сбера, которая предусматривает регулярные чекапы и защищает от онкологических заболеваний, можно оформить в несколько кликов. Заключить договор страхования в СберБанк Онлайн не только проще и удобнее, чем в отделении, но и выгоднее".Стоимость "детского" полиса (от рождения до 17 лет) составляет 5 тысяч рублей, взрослого (от 18 до 64 лет) — от 18 тысяч рублей (для людей в возрасте от 65 до 74 лет — 36 тысяч рублей). Срок страхования — 1 год с возможностью пролонгации договора по действующему тарифу до пяти лет, даже если у клиента было диагностировано онкологическое заболевание.*ПАО "Сбербанк" — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: (сайт Группы Сбербанк).В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер.Пресс-службаПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы