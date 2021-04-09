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Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове

Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове

Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) – федеральное государственное... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T00:34

2021-04-09T00:34

2021-04-09T00:50

российский федеральный ядерный центр - вниитф

саров

справки

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Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) – федеральное государственное унитарное предприятие Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". РФЯЦ-ВНИИЭФ – крупнейший в стране научно-исследовательский институт, решающий сложные задачи оборонного, научного и народнохозяйственного значения. Расположен в городе Сарове Нижегородской области. Институт ведет свою историю с принятого 9 апреля 1946 года закрытого постановления Совета Министров СССР о создании конструкторского бюро КБ-11 при Лаборатории № 2 Академии наук СССР (ныне Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский Научно-исследовательский институт экспериментальной физики) для разработки отечественного ядерного оружия. Базой для развертывания КБ-11 был выбран располагавшийся в Сарове Мордовской АССР завод № 550 Народного комиссариата боеприпасов, выпускавший корпуса артиллерийских снарядов. Начальником КБ-11 назначили заместителя министра транспортного машиностроения Павла Зернова, главным конструктором – опытного ученого-физика, профессора Юлия Харитона, который впоследствии (1959-1992) занимал пост научного руководителя созданного ВНИИЭФ. Постановление Совета Министров СССР от 21 июня 1946 года определило жесткие сроки создания "объекта" (КБ-11): первая очередь должна была войти в строй 1 октября 1946 года, вторая – 1 мая 1947 года. Его строительство возлагалось на Министерство внутренних дел СССР. КБ-11 должен был занять до 100 квадратных километров лесов в зоне Мордовского заповедника и до 10 квадратных километров в Горьковской (ныне Нижегородской) области. Стройка велась без проектов и предварительных смет, стоимость работ принималась по фактическим затратам. Коллектив строителей формировался с привлечением "специального контингента" – так обозначались в официальных документах заключенные. Строительство шло трудно, первые производственные корпуса были готовы только в начале 1947 года. Часть лабораторий разместилась в строениях бывшего Саровского монастыря. Для прибывающих специалистов и рабочих строился жилой поселок, который постепенно приобретал черты небольшого города.17 февраля 1947 года постановлением Совета Министров СССР за подписью Сталина КБ-11 было отнесено к особо режимным предприятиям с превращением его территории в закрытую режимную зону. Саров был изъят из административного подчинения Мордовской АССР и исключен из всех учетных материалов. Летом 1947 года периметр зоны был взят под войсковую охрану. Специалистов в первый советский ядерный центр руководители КБ-11 отбирали независимо от их ведомственной принадлежности. Все кандидаты на работу в предприятии проходили специальную проверку в службах госбезопасности. Первые научно-исследовательские лаборатории КБ-11 начали работать весной 1947 года. Тогда же стали проводиться взрывные опыты с крупными зарядами из взрывчатых веществ на еще строящихся опытных площадках. Ввиду большой срочности и высокой сложности работ в КБ-11 стали создаваться новые лаборатории и производственные участки, и откомандированные на них лучшие специалисты Советского Союза осваивали новые высокие стандарты и жесткие условия производства. Уже 29 августа 1949 года была испытана первая отечественная атомная бомба РДС-1, созданная в КБ-11. Позже его сотрудниками была разработана и первая отечественная водородная бомба, положено начало реализации масштабной программы Советского Союза по проведению ядерных взрывов в мирных целях. В 1962 году была решена уникальная задача зажигания и горения термоядерного горючего при отсутствии делящихся материалов. За прошедшие годы на предприятии сформировалась надежная государственная система по разработке, наземной и летной отработке, постановке на производство и боевое дежурство ядерных боеприпасов, а также по обеспечению научно-технического сопровождения их эксплуатации. Разработки специалистов предприятия нашли самое широкое применение при создании различных комплексов ракет тактического, оперативно-тактического и оперативного назначения. Они использовались и в мирных целях: для ликвидации аварийных газовых фонтанов, создания подземных хранилищ и захоронения вредных промышленных отходов, интенсификации притока нефти и природного газа, дробления руды для подземных работ и сейсмической разведки. За годы существования КБ-11 превратилось в крупный научный центр, в котором сконцентрированы современные научные, конструкторские и экспериментальные подразделения. Создана уникальная экспериментальная база с внутренними испытательными полигонами, крупномасштабными физическими установками, сотнями установок для проведения различных испытаний. В течение полувека менялись название "объекта" и почтовый адрес населенного пункта. В историю же советского атомного проекта он вошел как Арзамас-16. В 1954 году было принято решение о создании города областного подчинения с закрытым наименованием Кремлев, который входил в Арзамасскую область. С упразднением в 1957 году Арзамасской области Кремлев переподчинили Горьковской (ныне Нижегородской) области. В 1995 году городу вернули имя Саров. КБ-11 было переименовано 1 января 1967 года во Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной физики (ВНИИЭФ), а в 1992 году Всесоюзному НИИ экспериментальной физики был присвоен статус Российского федерального ядерного центра. В настоящее время РФЯЦ-ВНИИЭФ – это многопрофильный научный центр, включающий в себя несколько институтов: теоретической и математической физики, экспериментальной газодинамики и физики взрыва, ядерной и радиационной физики, лазерно-физических исследований, научно-технический центр высоких плотностей энергии, а также конструкторские бюро и тематические центры, объединенные общим научным и административным руководством. В институте интенсивно ведутся работы по повышению технических характеристик ядерного оружия, его эффективности, безопасности и надежности. В современных условиях, когда действует Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, основные направления исследований по решению ядерно-оружейных задач сосредоточены в расчетно-теоретических, конструкторских и экспериментальных подразделениях института. Высокий научно-технический потенциал позволяет РФЯЦ-ВНИИЭФ расширять сферу исследований и разработок и быстро осваивать новые области высоких технологий, получать научные результаты мирового уровня, проводить уникальные фундаментальные и прикладные исследования. По открытым научным направлениям с начала 1990-х годов интенсивно развивается международное научно-техническое сотрудничество. Во ВНИИЭФ работали такие выдающиеся ученые, как Игорь Курчатов, Яков Зельдович, Андрей Сахаров, Николай Боголюбов, Михаил Лаврентьев, Игорь Тамм, Георгий Флеров и другие. В институте созданы и развиваются крупные школы физиков, математиков, конструкторов, экспериментаторов, технологов, химиков. Успехи РФЯЦ-ВНИИЭФ в создании ядерного оружия, в развитии фундаментальных и прикладных исследований отмечены высокими государственными наградами, оказывают существенное содействие экономическому развитию России, имеют исключительное значение для обеспечения как не национальной безопасности, так и глобальной стабильности. Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ – доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии в области науки и техники Валентин Костюков. Научный руководитель центра – доктор физико-математических наук, лауреат Государственной премии СССР, премии правительства РФ в области науки и техники Вячеслав Соловьев. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский федеральный ядерный центр - вниитф, саров, справки