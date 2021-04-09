https://ria.ru/20210409/russkikh-1727485921.html
Врио главы Ульяновской области Русских представили в регионе
Врио главы Ульяновской области Русских представили в регионе
Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в пятницу представил чиновникам и депутатам Ульяновской области временно... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T10:43
2021-04-09T10:43
2021-04-09T10:43
игорь комаров
политика
алексей русских
ульяновская область
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УЛЬЯНОВСК, 9 апр - РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в пятницу представил чиновникам и депутатам Ульяновской области временно исполняющего обязанности губернатора региона Алексея Русских, передает корреспондент РИА Новости.Представление Русских прошло в здании правительства Ульяновской области, где собрались чиновники, депутаты, а также представители силовых структур.В четверг ульяновский губернатор Сергей Морозов заявил, что уходит в отставку и намерен баллотироваться в Госдуму. Президент России Владимир Путин принял его отставку и назначил врио губернатора региона Русских.Русских родился в 1968 году в Ижевске. В 2007-2018 годах был депутатом Госдумы от КПРФ. С 2018 года - сенатор от Подмосковья.
https://ria.ru/20210408/russkikh-1727426313.html
ульяновская область
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игорь комаров, политика, алексей русских, ульяновская область