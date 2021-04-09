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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210409/razgovenie-1727624931.html
В Ливане запретили массовое разговение в месяц рамадан
В Ливане запретили массовое разговение в месяц рамадан
Комитет по борьбе с коронавирусом Ливана объявил о запрете массового разговения во время священного для мусульман месяца рамадан в рамках борьбы с... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T19:42
2021-04-09T20:12
религия и мировоззрение
здоровье - общество
ливан
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БЕЙРУТ, 9 апр - РИА Новости. Комитет по борьбе с коронавирусом Ливана объявил о запрете массового разговения во время священного для мусульман месяца рамадан в рамках борьбы с распространением коронавируса."Запрещается проведение банкетов, организация шатров для разговения. В то же время разрешается ассоциациям и благотворительным организациям проводить раздачу питания после получения разрешения от МВД и муниципалитетов",- написано в полученной РИА Новости копии постановления комитета.На время месяца рамадан, который начнется 13 апреля, по всей стране будет сохраняться ранее установленный комендантский час с 21.30 до 5.00.На сегодняшний день в Ливане зарегистрированы 491 928 случаев заражения коронавирусом, включая 2,5 тысячи подтвержденных случаев за последние сутки.
https://ria.ru/20210406/mekka-1604410189.html
https://ria.ru/20210401/mecheti-1603834181.html
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здоровье - общество, ливан

В Ливане запретили массовое разговение в месяц рамадан

19:42 09.04.2021 (обновлено: 20:12 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкCуннитская мечеть Мухаммад Аль-Амин в центре Бейрута
Cуннитская мечеть Мухаммад Аль-Амин в центре Бейрута - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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БЕЙРУТ, 9 апр - РИА Новости. Комитет по борьбе с коронавирусом Ливана объявил о запрете массового разговения во время священного для мусульман месяца рамадан в рамках борьбы с распространением коронавируса.
"Запрещается проведение банкетов, организация шатров для разговения. В то же время разрешается ассоциациям и благотворительным организациям проводить раздачу питания после получения разрешения от МВД и муниципалитетов",- написано в полученной РИА Новости копии постановления комитета.
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На время месяца рамадан, который начнется 13 апреля, по всей стране будет сохраняться ранее установленный комендантский час с 21.30 до 5.00.
На сегодняшний день в Ливане зарегистрированы 491 928 случаев заражения коронавирусом, включая 2,5 тысячи подтвержденных случаев за последние сутки.
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