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Туризм
https://ria.ru/20210409/puteshestviya-1727433766.html
Опытный путешественник рассказал, как не заразиться COVID-19 в поездках
Опытный путешественник рассказал, как не заразиться COVID-19 в поездках
Опытный путешественник рассказал, почему в самолете сложно заразиться коронавирусом, и как минимизировать риск на отдыхе, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T02:51
2021-04-09T02:51
европа
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туризм
коронавирус covid-19
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самолеты
новости - туризм
лос-анджелес
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Опытный путешественник рассказал, почему в самолете сложно заразиться коронавирусом, и как минимизировать риск на отдыхе, сообщает Daily Mail.Эксперт и тревел-блогер Гилберт Отт, который часто перемещается между Европой и Америкой, рассказал, что летал по всему миру целый год и не заразился коронавирусом. "Я чувствую себя в большей безопасности в самолете, чем во многих закрытых помещениях". Он добавил, что фактически является живым доказательством того, что международные путешествия могут быть безопасными.В частности, в 2020 и 2021 годах Гилберт несколько раз летал в Санторини, Нью-Йорк, Лос-Анджелес. Он сделал не менее 10 тестов на коронавирус и результаты были отрицательными."Я чувствую себя спокойнее в самолете, рядом с людьми, которые прошли тестирование и получили отрицательный результат, чем во многих других местах ближе к дому", – утверждает Отт.По его словам, за последний год он провел в полетах 60-80 часов.Для путешествий Гилберт советует лучше выбирать направления, где тестирование на COVID-19 является обязательным или высок уровень вакцинации. Это снизит риск столкнуться с зараженным коронавирусом. Также, он отметил, что стоит выбирать места назначения с хорошей погодой, где легко можно заниматься спортом и обедать на свежем воздухе.Останавливаться он рекомендует в виллах или домах, чтобы избежать общих вестибюлей, тренажерных залов и других объектов, где невозможно контролировать свое окружение.Также, по словам Гилберта, стоит выбирать для путешествия города или страны, где люди серьезно относятся к протоколам безопасности. Из мест, которые он посетил, Гилберт назвал лучшими Грецию и Калифорнию.
https://ria.ru/20210326/gretsiya-1602684497.html
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европа, сша, коронавирус covid-19, туризм, самолеты, новости - туризм, лос-анджелес, калифорния, нью-йорк (город), лондон, греция, путешествия

Опытный путешественник рассказал, как не заразиться COVID-19 в поездках

02:51 09.04.2021
 
© РИА Новости / Людмила ТитоваОтдых на острове Санторини в Греции
Отдых на острове Санторини в Греции - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Людмила Титова
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Опытный путешественник рассказал, почему в самолете сложно заразиться коронавирусом, и как минимизировать риск на отдыхе, сообщает Daily Mail.
Эксперт и тревел-блогер Гилберт Отт, который часто перемещается между Европой и Америкой, рассказал, что летал по всему миру целый год и не заразился коронавирусом. "Я чувствую себя в большей безопасности в самолете, чем во многих закрытых помещениях". Он добавил, что фактически является живым доказательством того, что международные путешествия могут быть безопасными.
В частности, в 2020 и 2021 годах Гилберт несколько раз летал в Санторини, Нью-Йорк, Лос-Анджелес. Он сделал не менее 10 тестов на коронавирус и результаты были отрицательными.
"Я чувствую себя спокойнее в самолете, рядом с людьми, которые прошли тестирование и получили отрицательный результат, чем во многих других местах ближе к дому", – утверждает Отт.
По его словам, за последний год он провел в полетах 60-80 часов.
Для путешествий Гилберт советует лучше выбирать направления, где тестирование на COVID-19 является обязательным или высок уровень вакцинации. Это снизит риск столкнуться с зараженным коронавирусом. Также, он отметил, что стоит выбирать места назначения с хорошей погодой, где легко можно заниматься спортом и обедать на свежем воздухе.
Останавливаться он рекомендует в виллах или домах, чтобы избежать общих вестибюлей, тренажерных залов и других объектов, где невозможно контролировать свое окружение.
Также, по словам Гилберта, стоит выбирать для путешествия города или страны, где люди серьезно относятся к протоколам безопасности.
Из мест, которые он посетил, Гилберт назвал лучшими Грецию и Калифорнию.
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