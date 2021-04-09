Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210409/promyvka-1727513419.html
Дороги Москвы в субботу промоют с шампунем после зимы во второй раз
Дороги Москвы в субботу промоют с шампунем после зимы во второй раз
Дороги Москвы в субботу промоют с шампунем после зимы во второй раз, всего в апреле запланированы четыре промывки, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T12:42
2021-04-09T12:42
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583280989_0:122:3209:1927_1920x0_80_0_0_805485812784035ec9a6c4d626ce9044.jpg
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Дороги Москвы в субботу промоют с шампунем после зимы во второй раз, всего в апреле запланированы четыре промывки, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В апреле запланировано проведение четырех таких мероприятий", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.В комплексе напомнили, что работы проводятся в два этапа: сначала все покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории обработают шампунем и затем промоют обычной водой. В недоступных для техники местах промывка выполняется вручную."Моющее средство совершенно безопасно: не содержит кислот и щелочей и полностью разлагается в почве", - отметили в комплексе.
https://ria.ru/20210409/veter-1727492008.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583280989_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_a7f0cfb61ddc9a33e8383db9b9a45877.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

Дороги Москвы в субботу промоют с шампунем после зимы во второй раз

12:42 09.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПромывка дорог и тротуаров с использованием специального моющего средства
Промывка дорог и тротуаров с использованием специального моющего средства - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Дороги Москвы в субботу промоют с шампунем после зимы во второй раз, всего в апреле запланированы четыре промывки, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В апреле запланировано проведение четырех таких мероприятий", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.
В комплексе напомнили, что работы проводятся в два этапа: сначала все покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории обработают шампунем и затем промоют обычной водой. В недоступных для техники местах промывка выполняется вручную.
"Моющее средство совершенно безопасно: не содержит кислот и щелочей и полностью разлагается в почве", - отметили в комплексе.
Ветреная погода в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
Вчера, 10:59
Сильный ветер в Москве повалил 21 дерево за минувшие сутки
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:36Британцы высмеяли статью о "сеющих хаос" российских подлодках
04:32Назван лучший способ поедания яиц
04:09Россиянам рассказали, на каких шинах нельзя ездить
04:01В Комсомольске-на-Амуре мальчик упал в шахту лифта и сломал ребра
03:25В Белфасте произошли две стычки с полицией
03:20Bloomberg: Блинкен вернется в Брюссель для новых встреч НАТО
03:09Врач рассказала, что должно быть в рационе питания пожилого человека
03:07Экс-глава СБУ рассказал о миллиардной выплате России и Белоруссии
03:04Источник: туристический корабль "Союз" доставят на Байконур в июне
02:49Политолог сравнил Зеленского с Нероном
02:38В МЧС рассказали, как далеко от дачного дома нужно жарить шашлык
02:32Депортацию россиянки Тэрады из США отложили
02:30Главред "Важных историй" оказался свидетелем по уголовному делу
02:11Россиянам рассказали, как запретить смартфону подслушивать
01:54Минобороны открыло раздел с архивными документами первых космонавтов
01:18Названы девять симптомов рака легких
01:14В Подмосковье загорелся мебельный склад
00:56Пентагон прокомментировал проход американского эсминца близ Индии
00:52Пушков заявил о поднятии ставок Украиной в Донбассе
00:48Байден назвал покойного принца Филиппа "чертовски классным парнем"
Лента новостейМолния