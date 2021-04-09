https://ria.ru/20210409/promyvka-1727513419.html
Дороги Москвы в субботу промоют с шампунем после зимы во второй раз
Дороги Москвы в субботу промоют с шампунем после зимы во второй раз
Дороги Москвы в субботу промоют с шампунем после зимы во второй раз, всего в апреле запланированы четыре промывки, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T12:42
2021-04-09T12:42
2021-04-09T12:42
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Дороги Москвы в субботу промоют с шампунем после зимы во второй раз, всего в апреле запланированы четыре промывки, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В апреле запланировано проведение четырех таких мероприятий", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.В комплексе напомнили, что работы проводятся в два этапа: сначала все покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории обработают шампунем и затем промоют обычной водой. В недоступных для техники местах промывка выполняется вручную."Моющее средство совершенно безопасно: не содержит кислот и щелочей и полностью разлагается в почве", - отметили в комплексе.
https://ria.ru/20210409/veter-1727492008.html
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва