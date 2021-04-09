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https://ria.ru/20210409/proisshestviya-1727535628.html
Источник: дело "Глаза Бога" связано с попыткой взлома баз Сбербанка
Источник: дело "Глаза Бога" связано с попыткой взлома баз Сбербанка
Правоохранители задерживали администратора Telegram-бота "Глаз Бога" в связи с расследованием неудачной попытки взлома базы данных Сбербанка, сообщил РИА... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:58
2021-04-09T13:58
россия
сбербанк россии
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Правоохранители задерживали администратора Telegram-бота "Глаз Бога" в связи с расследованием неудачной попытки взлома базы данных Сбербанка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Это дело связано с попыткой кражи персональных данных из баз Сбербанка, попытку пресекли в службе кибербезопасности кредитной организации", - сказал собеседник агентства, отказавшись разглашать иные подробности из-за тайны следствия.Комментарием Сбербанка РИА Новости пока не располагает.Ранее стало известно, что правоохранители провели обыск в квартире администратора бота и увезли того "в неизвестном направлении". По информации его адвоката, уголовное дело расследуют столичный главк СК РФ при поддержке ФСБ, его подробностями защита не владеет. В пятницу адвокат со ссылкой на источники "из близкого окружения доверителя" сообщил, что задержанного отпустили.Как рассказали ранее РИА Новости эксперты инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы, Telegram-бот "Глаз Бога" принадлежит группе DaVinci, которая действует преимущественно в даркнете и занимается сбором персональных данных.В марте Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал пять ботов, собирающих персональные данные по базам данных: кроме "Глаза Бога", это Smart Search Bot, "Архангел", Mail Search Bot и How To Find Bot.Подобные боты позволяют по запросу получить перечень информации о том или ином человеке, опираясь сразу на несколько баз данных и социальные сети.
https://ria.ru/20210409/proisshestviya-1727498466.html
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россия, сбербанк россии, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

Источник: дело "Глаза Бога" связано с попыткой взлома баз Сбербанка

13:58 09.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Правоохранители задерживали администратора Telegram-бота "Глаз Бога" в связи с расследованием неудачной попытки взлома базы данных Сбербанка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Это дело связано с попыткой кражи персональных данных из баз Сбербанка, попытку пресекли в службе кибербезопасности кредитной организации", - сказал собеседник агентства, отказавшись разглашать иные подробности из-за тайны следствия.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
Вчера, 11:32
Администратора Telegram-бота "Глаз Бога" отпустили на свободу
Комментарием Сбербанка РИА Новости пока не располагает.
Ранее стало известно, что правоохранители провели обыск в квартире администратора бота и увезли того "в неизвестном направлении". По информации его адвоката, уголовное дело расследуют столичный главк СК РФ при поддержке ФСБ, его подробностями защита не владеет. В пятницу адвокат со ссылкой на источники "из близкого окружения доверителя" сообщил, что задержанного отпустили.
Как рассказали ранее РИА Новости эксперты инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы, Telegram-бот "Глаз Бога" принадлежит группе DaVinci, которая действует преимущественно в даркнете и занимается сбором персональных данных.
В марте Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал пять ботов, собирающих персональные данные по базам данных: кроме "Глаза Бога", это Smart Search Bot, "Архангел", Mail Search Bot и How To Find Bot.
Подобные боты позволяют по запросу получить перечень информации о том или ином человеке, опираясь сразу на несколько баз данных и социальные сети.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 15:45
В Калуге будут судить девушку-хакера за взлом сайтов школы и колледжа
 
РоссияСбербанк РоссииСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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