https://ria.ru/20210409/proisshestviya-1727535628.html

Источник: дело "Глаза Бога" связано с попыткой взлома баз Сбербанка

Источник: дело "Глаза Бога" связано с попыткой взлома баз Сбербанка

Правоохранители задерживали администратора Telegram-бота "Глаз Бога" в связи с расследованием неудачной попытки взлома базы данных Сбербанка, сообщил РИА... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T13:58

2021-04-09T13:58

2021-04-09T13:58

россия

сбербанк россии

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Правоохранители задерживали администратора Telegram-бота "Глаз Бога" в связи с расследованием неудачной попытки взлома базы данных Сбербанка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Это дело связано с попыткой кражи персональных данных из баз Сбербанка, попытку пресекли в службе кибербезопасности кредитной организации", - сказал собеседник агентства, отказавшись разглашать иные подробности из-за тайны следствия.Комментарием Сбербанка РИА Новости пока не располагает.Ранее стало известно, что правоохранители провели обыск в квартире администратора бота и увезли того "в неизвестном направлении". По информации его адвоката, уголовное дело расследуют столичный главк СК РФ при поддержке ФСБ, его подробностями защита не владеет. В пятницу адвокат со ссылкой на источники "из близкого окружения доверителя" сообщил, что задержанного отпустили.Как рассказали ранее РИА Новости эксперты инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы, Telegram-бот "Глаз Бога" принадлежит группе DaVinci, которая действует преимущественно в даркнете и занимается сбором персональных данных.В марте Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал пять ботов, собирающих персональные данные по базам данных: кроме "Глаза Бога", это Smart Search Bot, "Архангел", Mail Search Bot и How To Find Bot.Подобные боты позволяют по запросу получить перечень информации о том или ином человеке, опираясь сразу на несколько баз данных и социальные сети.

https://ria.ru/20210409/proisshestviya-1727498466.html

https://ria.ru/20210330/khaker-1603473382.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сбербанк россии, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия