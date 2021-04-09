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В Липецкой области осудили педофила, выдававшего себя за школьницу
В Липецкой области осудили педофила, выдававшего себя за школьницу
Мужчина в Липецкой области, который выдавал себя за школьницу и в соцсетях добивался от несовершеннолетних интимных фото и видео, получил 20 лет колонии,... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:15
2021-04-09T13:15
следственный комитет россии (ск рф)
липецк
калужская область
белоруссия
происшествия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Мужчина в Липецкой области, который выдавал себя за школьницу и в соцсетях добивался от несовершеннолетних интимных фото и видео, получил 20 лет колонии, сообщает пресс-служба СК по региону.По данным СК, мужчина, отбывая в одном из исправительных учреждений города Липецка 12-летний срок за преступления против половой неприкосновенности, переписывался в соцсетях с несовершеннолетними. Представляясь их ровесницами, он беседовал со школьницами на сексуальные темы и отправлял им файлы интимного содержания, добиваясь, чтобы несовершеннолетние фотографировались обнажёнными и отправляли снимки ему.Кроме того, мужчина, угрожая школьницам распространением их интимных фото в соцсетях, принуждал их совершать действия сексуального характера под видеозапись."Отбыв наказание в 2017 году, подсудимый разместил интимные фотоснимки двух школьниц из Калужской области без их согласия в сети интернет", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что свою вину он не признал, отказавшись от дачи показаний. Следователи установили местонахождение потерпевших школьниц, в том числе и в Белоруссии, изучили переписку в соцсетях за четыре года."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 46-летнему жителю Лев-Толстовского района", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате следователем доказаны 19 эпизодов его преступной деятельности о развращении шести девочек в возрасте от 12 до 14 лет. "Изучив материалы уголовного дела объемом 40 томов, суд вынес обвинительный приговор. Виновному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - добавляется в сообщении.
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липецк
калужская область
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следственный комитет россии (ск рф), липецк, калужская область, белоруссия, происшествия

В Липецкой области осудили педофила, выдававшего себя за школьницу

13:15 09.04.2021
 
© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Мужчина в Липецкой области, который выдавал себя за школьницу и в соцсетях добивался от несовершеннолетних интимных фото и видео, получил 20 лет колонии, сообщает пресс-служба СК по региону.
По данным СК, мужчина, отбывая в одном из исправительных учреждений города Липецка 12-летний срок за преступления против половой неприкосновенности, переписывался в соцсетях с несовершеннолетними. Представляясь их ровесницами, он беседовал со школьницами на сексуальные темы и отправлял им файлы интимного содержания, добиваясь, чтобы несовершеннолетние фотографировались обнажёнными и отправляли снимки ему.
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Кроме того, мужчина, угрожая школьницам распространением их интимных фото в соцсетях, принуждал их совершать действия сексуального характера под видеозапись.
"Отбыв наказание в 2017 году, подсудимый разместил интимные фотоснимки двух школьниц из Калужской области без их согласия в сети интернет", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что свою вину он не признал, отказавшись от дачи показаний. Следователи установили местонахождение потерпевших школьниц, в том числе и в Белоруссии, изучили переписку в соцсетях за четыре года.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 46-летнему жителю Лев-Толстовского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате следователем доказаны 19 эпизодов его преступной деятельности о развращении шести девочек в возрасте от 12 до 14 лет. "Изучив материалы уголовного дела объемом 40 томов, суд вынес обвинительный приговор. Виновному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - добавляется в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)ЛипецкКалужская областьБелоруссияПроисшествия
 
 
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