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Администратора Telegram-бота "Глаз Бога" отпустили на свободу
Администратора Telegram-бота "Глаз Бога" отпустили на свободу
Администратора Telegram-бота "Глаз Бога", у которого проводили обыск правоохранители, после чего увезли на допрос, выпустили на свободу, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T11:32
2021-04-09T11:32
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Администратора Telegram-бота "Глаз Бога", у которого проводили обыск правоохранители, после чего увезли на допрос, выпустили на свободу, сообщил РИА Новости адвокат "Сетевых Свобод" Фёдор Сирош."Несколько источников из близкого окружения моего доверителя сообщили, что его отпустили на свободу. В то же время я не могу говорить об этом с уверенностью, пока лично не пообщаюсь с доверителем. Мне всё ещё неизвестно, в связи с чем проводился обыск и следственные действия", - рассказал собеседник агентства.Ранее стало известно, что правоохранители выломали дверь в квартиру администратору бота, провели у него обыск и "увезли в неизвестном направлении". Дело расследуют ГСУ СК РФ по Москве и ФСБ, его подробностями защита не владеет.В марте Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал пять ботов, собирающих персональные данные по базам данных: "Глаз Бога", Smart Search Bot, "Архангел", Mail Search Bot и How To Find Bot. Подобные боты позволяют по запросу получить перечень информации о том или ином человеке, опираясь сразу на несколько баз данных и социальные сети.
https://radiosputnik.ria.ru/20210407/proisshestviya-1727286025.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

Администратора Telegram-бота "Глаз Бога" отпустили на свободу

11:32 09.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Администратора Telegram-бота "Глаз Бога", у которого проводили обыск правоохранители, после чего увезли на допрос, выпустили на свободу, сообщил РИА Новости адвокат "Сетевых Свобод" Фёдор Сирош.
"Несколько источников из близкого окружения моего доверителя сообщили, что его отпустили на свободу. В то же время я не могу говорить об этом с уверенностью, пока лично не пообщаюсь с доверителем. Мне всё ещё неизвестно, в связи с чем проводился обыск и следственные действия", - рассказал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что правоохранители выломали дверь в квартиру администратору бота, провели у него обыск и "увезли в неизвестном направлении". Дело расследуют ГСУ СК РФ по Москве и ФСБ, его подробностями защита не владеет.
В марте Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал пять ботов, собирающих персональные данные по базам данных: "Глаз Бога", Smart Search Bot, "Архангел", Mail Search Bot и How To Find Bot. Подобные боты позволяют по запросу получить перечень информации о том или ином человеке, опираясь сразу на несколько баз данных и социальные сети.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 22:52
СМИ узнали об обысках у владельца бота для поиска данных "Глаз Бога"
 
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