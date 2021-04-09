https://ria.ru/20210409/proisshestvie-1727544411.html

Избившему девушку блогеру Буриму назначили несколько экспертиз

Избившему девушку блогеру Буриму назначили несколько экспертиз

Блогеру, избившему девушку на стриме в октябре 2020 года, назначили судебно-психиатрическую и лингвистическую экспертизу, сообщила официальный представитель МВД РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T14:27

2021-04-09T14:27

2021-04-09T14:27

россия

ирина волк

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_2f667a809236a5045944e6cf499b9a58.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Блогеру, избившему девушку на стриме в октябре 2020 года, назначили судебно-психиатрическую и лингвистическую экспертизу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В октябре 2020 года блогер Андрей Бурим (Mellstroy) во время прямого эфира избил девушку лицом об стол, после чего было возбуждено уголовное дело по статье "Побои", ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы."Дознавателем отдела дознания ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы назначены судебно-психиатрическая и лингвистическая экспертизы в целях установления обстоятельств, имеющих существенное значение для расследования уголовного дела в отношении 22-летнего мужчины, позиционирующего себя как видеоблогер", - сказала Волк.Следствие установило, что молодой человек во время организованной им прямой трансляции на популярном видеохостинге в интернет нанес телесные повреждения своей 21-летней знакомой, жительнице столицы, после чего она обратилась в полицию."На данном этапе потерпевшая и подозреваемый ознакомлены с заключением судебно-медицинской экспертизы, проведенной по постановлению дознавателя", - добавила Волк.

https://ria.ru/20201023/bloger-1581163260.html

https://ria.ru/20210309/chuvashiya-1600450166.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ирина волк, москва, происшествия