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Избившему девушку блогеру Буриму назначили несколько экспертиз
Избившему девушку блогеру Буриму назначили несколько экспертиз
Блогеру, избившему девушку на стриме в октябре 2020 года, назначили судебно-психиатрическую и лингвистическую экспертизу, сообщила официальный представитель МВД РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T14:27
2021-04-09T14:27
россия
ирина волк
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Блогеру, избившему девушку на стриме в октябре 2020 года, назначили судебно-психиатрическую и лингвистическую экспертизу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В октябре 2020 года блогер Андрей Бурим (Mellstroy) во время прямого эфира избил девушку лицом об стол, после чего было возбуждено уголовное дело по статье "Побои", ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы."Дознавателем отдела дознания ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы назначены судебно-психиатрическая и лингвистическая экспертизы в целях установления обстоятельств, имеющих существенное значение для расследования уголовного дела в отношении 22-летнего мужчины, позиционирующего себя как видеоблогер", - сказала Волк.Следствие установило, что молодой человек во время организованной им прямой трансляции на популярном видеохостинге в интернет нанес телесные повреждения своей 21-летней знакомой, жительнице столицы, после чего она обратилась в полицию."На данном этапе потерпевшая и подозреваемый ознакомлены с заключением судебно-медицинской экспертизы, проведенной по постановлению дознавателя", - добавила Волк.
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россия, ирина волк, москва, происшествия

Избившему девушку блогеру Буриму назначили несколько экспертиз

14:27 09.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Блогеру, избившему девушку на стриме в октябре 2020 года, назначили судебно-психиатрическую и лингвистическую экспертизу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В октябре 2020 года блогер Андрей Бурим (Mellstroy) во время прямого эфира избил девушку лицом об стол, после чего было возбуждено уголовное дело по статье "Побои", ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy). Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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"Дознавателем отдела дознания ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы назначены судебно-психиатрическая и лингвистическая экспертизы в целях установления обстоятельств, имеющих существенное значение для расследования уголовного дела в отношении 22-летнего мужчины, позиционирующего себя как видеоблогер", - сказала Волк.
Следствие установило, что молодой человек во время организованной им прямой трансляции на популярном видеохостинге в интернет нанес телесные повреждения своей 21-летней знакомой, жительнице столицы, после чего она обратилась в полицию.
"На данном этапе потерпевшая и подозреваемый ознакомлены с заключением судебно-медицинской экспертизы, проведенной по постановлению дознавателя", - добавила Волк.
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