Избившему девушку блогеру Буриму назначили несколько экспертиз
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Блогеру, избившему девушку на стриме в октябре 2020 года, назначили судебно-психиатрическую и лингвистическую экспертизу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В октябре 2020 года блогер Андрей Бурим (Mellstroy) во время прямого эфира избил девушку лицом об стол, после чего было возбуждено уголовное дело по статье "Побои", ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.
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"Дознавателем отдела дознания ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы назначены судебно-психиатрическая и лингвистическая экспертизы в целях установления обстоятельств, имеющих существенное значение для расследования уголовного дела в отношении 22-летнего мужчины, позиционирующего себя как видеоблогер", - сказала Волк.
Следствие установило, что молодой человек во время организованной им прямой трансляции на популярном видеохостинге в интернет нанес телесные повреждения своей 21-летней знакомой, жительнице столицы, после чего она обратилась в полицию.
"На данном этапе потерпевшая и подозреваемый ознакомлены с заключением судебно-медицинской экспертизы, проведенной по постановлению дознавателя", - добавила Волк.
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