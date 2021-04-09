https://ria.ru/20210409/proisshestvie-1727467215.html

В Кузбассе задержали женщину, напавшую на врача поликлиники

В Кузбассе задержали женщину, напавшую на врача поликлиники

Полицейские в городе Березовский Кемеровской области задержали женщину, напавшую на врача городской поликлиники и угрожавшую ей убийством, сообщает пресс-служба РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T07:52

2021-04-09T07:52

2021-04-09T07:52

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 9 апр - РИА Новости. Полицейские в городе Березовский Кемеровской области задержали женщину, напавшую на врача городской поликлиники и угрожавшую ей убийством, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.Ранее в местных пабликах в соцсети "ВКонтакте" появилась информация от дочери пострадавшей, которая рассказала, что ее мать, врача из города Березовского, избила пьяная женщина, затем она погналась за врачом с ножом и угрожала убийством. По словам автора поста, ее матери удалось скрыться, сейчас она госпитализирована "с сильным сотрясением и отеком". 33-летняя злоумышленница скрылась, ее поисками занялась полиция.Как уточняет ведомство, потерпевшей диагностированы сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника и ушиб мягких тканей головы. Для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза."Полицейские установили местонахождение (нападавшей - ред.), задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Она пояснила, будто конфликт с врачом произошел из-за замечания о беспорядке и неприятном запахе в жилище. По словам женщины, это ее разозлило, и она стала выталкивать медика из квартиры… Ранее задержанная уже привлекалась к уголовной ответственности за причинение побоев и угрозу убийством, также она ограничена в родительских правах по отношению к 15-летней дочери", – сообщает пресс-служба полицейского главка.

https://ria.ru/20210201/ubiystvo-1595449067.html

https://ria.ru/20210119/napadenie-1593691895.html

кемеровская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемеровская область, происшествия