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В Кузбассе задержали женщину, напавшую на врача поликлиники
В Кузбассе задержали женщину, напавшую на врача поликлиники
Полицейские в городе Березовский Кемеровской области задержали женщину, напавшую на врача городской поликлиники и угрожавшую ей убийством, сообщает пресс-служба РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T07:52
2021-04-09T07:52
2021-04-09T07:52
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 9 апр - РИА Новости. Полицейские в городе Березовский Кемеровской области задержали женщину, напавшую на врача городской поликлиники и угрожавшую ей убийством, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.Ранее в местных пабликах в соцсети "ВКонтакте" появилась информация от дочери пострадавшей, которая рассказала, что ее мать, врача из города Березовского, избила пьяная женщина, затем она погналась за врачом с ножом и угрожала убийством. По словам автора поста, ее матери удалось скрыться, сейчас она госпитализирована "с сильным сотрясением и отеком". 33-летняя злоумышленница скрылась, ее поисками занялась полиция.Как уточняет ведомство, потерпевшей диагностированы сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника и ушиб мягких тканей головы. Для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза."Полицейские установили местонахождение (нападавшей - ред.), задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Она пояснила, будто конфликт с врачом произошел из-за замечания о беспорядке и неприятном запахе в жилище. По словам женщины, это ее разозлило, и она стала выталкивать медика из квартиры… Ранее задержанная уже привлекалась к уголовной ответственности за причинение побоев и угрозу убийством, также она ограничена в родительских правах по отношению к 15-летней дочери", – сообщает пресс-служба полицейского главка.
https://ria.ru/20210201/ubiystvo-1595449067.html
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кемеровская область, происшествия
КЕМЕРОВО, 9 апр - РИА Новости.
Полицейские в городе Березовский Кемеровской области
задержали женщину, напавшую на врача городской поликлиники и угрожавшую ей убийством, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Ранее в местных пабликах в соцсети "ВКонтакте" появилась информация от дочери пострадавшей, которая рассказала, что ее мать, врача из города Березовского, избила пьяная женщина, затем она погналась за врачом с ножом и угрожала убийством. По словам автора поста, ее матери удалось скрыться, сейчас она госпитализирована "с сильным сотрясением и отеком". 33-летняя злоумышленница скрылась, ее поисками занялась полиция.
Как уточняет ведомство, потерпевшей диагностированы сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника и ушиб мягких тканей головы. Для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза.
"Полицейские установили местонахождение (нападавшей - ред.), задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Она пояснила, будто конфликт с врачом произошел из-за замечания о беспорядке и неприятном запахе в жилище. По словам женщины, это ее разозлило, и она стала выталкивать медика из квартиры… Ранее задержанная уже привлекалась к уголовной ответственности за причинение побоев и угрозу убийством, также она ограничена в родительских правах по отношению к 15-летней дочери", – сообщает пресс-служба полицейского главка.