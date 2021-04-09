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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210409/proekt-1727522241.html
Новый этап звездного проекта Открой#Моспром стартует в Москве
Новый этап звездного проекта Открой#Моспром стартует в Москве
Новый этап проекта знакомства со столичной промышленностью Открой#Моспром с участием звезд эстрады и кино пройдет с 12 по 16 апреля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:11
2021-04-09T13:11
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Новый этап проекта знакомства со столичной промышленностью Открой#Моспром с участием звезд эстрады и кино пройдет с 12 по 16 апреля, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).В этот раз гостями проекта станут актрисы Мария Миронова и Светлана Пермякова, режиссер Клим Шипенко и певица Ханна, которые проведут онлайн-экскурсии по предприятиям, выпускающим ракетные комплексы, лекарства и чипсы, говорится в сообщении. "В 2020 году проект Открой#Моспром запустил сразу несколько новых форматов, в их числе виртуальные экскурсии и мастер-классы, которые позволили познакомиться с работой столичной промышленности даже в условиях пандемии. Онлайн-аудитория городского проекта превысила 5,4 миллиона человек. В прошлом году также был запущен звездный Открой#Моспром, в рамках которого экскурсии проводят известные российские артисты. В этом году мы уже провели 4 таких эфира, которые посмотрели более 2,3 миллиона зрителей", - цитирует пресс-служба заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.Как уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров, в апрельском этапе проекта запланировано три онлайн-экскурсии, а посмотреть прямые эфиры со звездными гостями можно будет в социальных сетях проекта Открой#Моспром. Первый эфир состоится уже в понедельник, в День космонавтики, и будет приурочен к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Режиссер Клим Шипенко, который готовится к полету на МКС для съемок фильма, и актриса Мария Миронова посетят ГКНПЦ имени М.В.Хруничева – разработчика легендарных ракета-носителей "Ангара" и "Протон". На предприятии гостям расскажут, как перевозят ракеты к месту запуска, сколько груза они могут транспортировать на орбиту, а также покажут, как собирается знаменитый "Протон".Второй эфир пройдет 14 апреля на предприятии "Московский картофель", где певица Ханна узнает, сколько этапов должен пройти картофель от очищения до готовых чипсов. Актриса Светлана Пермякова 16 апреля в прямом эфире отправится на фармпроизводство "Макиз Фарма", на котором производят более миллиарда таблеток в год. Проект Открой#Моспром, который существует с марта 2019 года, объединил множество форматов: это офлайн и онлайн экскурсии на промпредприятия столицы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие специальные акции. Всего в офлайн мероприятиях приняли участие свыше 14 тысяч человек, а онлайн аудитория проекта составила свыше 7,7 миллиона зрителей. За время существования Открой#Моспром было проведено свыше 400 экскурсий на 46 промышленных предприятиях и площадках 5 промышленных музеев столицы.
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александр прохоров, москва

Новый этап звездного проекта Открой#Моспром стартует в Москве

13:11 09.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновДеловой центр "Москва-Сити"
Деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Новый этап проекта знакомства со столичной промышленностью Открой#Моспром с участием звезд эстрады и кино пройдет с 12 по 16 апреля, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
В этот раз гостями проекта станут актрисы Мария Миронова и Светлана Пермякова, режиссер Клим Шипенко и певица Ханна, которые проведут онлайн-экскурсии по предприятиям, выпускающим ракетные комплексы, лекарства и чипсы, говорится в сообщении.
"В 2020 году проект Открой#Моспром запустил сразу несколько новых форматов, в их числе виртуальные экскурсии и мастер-классы, которые позволили познакомиться с работой столичной промышленности даже в условиях пандемии. Онлайн-аудитория городского проекта превысила 5,4 миллиона человек. В прошлом году также был запущен звездный Открой#Моспром, в рамках которого экскурсии проводят известные российские артисты. В этом году мы уже провели 4 таких эфира, которые посмотрели более 2,3 миллиона зрителей", - цитирует пресс-служба заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 14:43Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В ОЭЗ Москвы до конца года начнут производство ветеринарных препаратов
Как уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров, в апрельском этапе проекта запланировано три онлайн-экскурсии, а посмотреть прямые эфиры со звездными гостями можно будет в социальных сетях проекта Открой#Моспром.
Первый эфир состоится уже в понедельник, в День космонавтики, и будет приурочен к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Режиссер Клим Шипенко, который готовится к полету на МКС для съемок фильма, и актриса Мария Миронова посетят ГКНПЦ имени М.В.Хруничева – разработчика легендарных ракета-носителей "Ангара" и "Протон". На предприятии гостям расскажут, как перевозят ракеты к месту запуска, сколько груза они могут транспортировать на орбиту, а также покажут, как собирается знаменитый "Протон".
Второй эфир пройдет 14 апреля на предприятии "Московский картофель", где певица Ханна узнает, сколько этапов должен пройти картофель от очищения до готовых чипсов. Актриса Светлана Пермякова 16 апреля в прямом эфире отправится на фармпроизводство "Макиз Фарма", на котором производят более миллиарда таблеток в год.
Проект Открой#Моспром, который существует с марта 2019 года, объединил множество форматов: это офлайн и онлайн экскурсии на промпредприятия столицы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие специальные акции. Всего в офлайн мероприятиях приняли участие свыше 14 тысяч человек, а онлайн аудитория проекта составила свыше 7,7 миллиона зрителей. За время существования Открой#Моспром было проведено свыше 400 экскурсий на 46 промышленных предприятиях и площадках 5 промышленных музеев столицы.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
 
 
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