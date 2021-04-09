https://ria.ru/20210409/prints-filipp-1727577725.html
Британия скорбит: умер супруг Елизаветы II принц Филипп
Британия скорбит: умер супруг Елизаветы II принц Филипп
В Виндзорском замке скончался супруг британской королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский, принц Филипп. 17 февраля 2021 года он был госпитализирован и перенес операцию на сердце. 16 марта его выписали из больницы. Принцу Филиппу было 99 лет – до своего столетнего юбилея он не дожил около двух месяцев.
2021-04-09T16:25
2021-04-09T16:25
2021-04-09T16:25
видео
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Британия скорбит: умер супруг Елизаветы II принц Филипп
Британия скорбит: умер супруг Елизаветы II принц Филипп
2021-04-09T16:25
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PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, видео
Британия скорбит: умер супруг Елизаветы II принц Филипп
В Виндзорском замке скончался супруг британской королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский, принц Филипп. 17 февраля 2021 года он был госпитализирован и перенес операцию на сердце. 16 марта его выписали из больницы. Принцу Филиппу было 99 лет – до своего столетнего юбилея он не дожил около двух месяцев.
2021-04-09T16:25
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PT0M45S
Британия скорбит: умер супруг Елизаветы II принц Филипп
В Виндзорском замке скончался супруг британской королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский, принц Филипп. 17 февраля 2021 года он был госпитализирован и перенес операцию на сердце. 16 марта его выписали из больницы. Принцу Филиппу было 99 лет – до своего столетнего юбилея он не дожил около двух месяцев.
Великобритания объявила национальный траур. В стране приспущены флаги.