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Британия скорбит: умер супруг Елизаветы II принц Филипп

Британия скорбит: умер супруг Елизаветы II принц Филипп

В Виндзорском замке скончался супруг британской королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский, принц Филипп. 17 февраля 2021 года он был госпитализирован и перенес операцию на сердце. 16 марта его выписали из больницы. Принцу Филиппу было 99 лет – до своего столетнего юбилея он не дожил около двух месяцев.

2021-04-09T16:25

2021-04-09T16:25

2021-04-09T16:25

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Великобритания объявила национальный траур. В стране приспущены флаги.

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2021

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Британия скорбит: умер супруг Елизаветы II принц Филипп Британия скорбит: умер супруг Елизаветы II принц Филипп 2021-04-09T16:25 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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