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Британия скорбит: умер супруг Елизаветы II принц Филипп
Британия скорбит: умер супруг Елизаветы II принц Филипп
В Виндзорском замке скончался супруг британской королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский, принц Филипп. 17 февраля 2021 года он был госпитализирован и перенес операцию на сердце. 16 марта его выписали из больницы. Принцу Филиппу было 99 лет – до своего столетнего юбилея он не дожил около двух месяцев.
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353
60
Британия скорбит: умер супруг Елизаветы II принц Филипп
Британия скорбит: умер супруг Елизаветы II принц Филипп
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видео, видео
Британия скорбит: умер супруг Елизаветы II принц Филипп
В Виндзорском замке скончался супруг британской королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский, принц Филипп. 17 февраля 2021 года он был госпитализирован и перенес операцию на сердце. 16 марта его выписали из больницы. Принцу Филиппу было 99 лет – до своего столетнего юбилея он не дожил около двух месяцев.
2021-04-09T16:25
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Британия скорбит: умер супруг Елизаветы II принц Филипп

16:25 09.04.2021
 
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В Виндзорском замке скончался супруг британской королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский, принц Филипп. 17 февраля 2021 года он был госпитализирован и перенес операцию на сердце. 16 марта его выписали из больницы. Принцу Филиппу было 99 лет – до своего столетнего юбилея он не дожил около двух месяцев.
Великобритания объявила национальный траур. В стране приспущены флаги.
 
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