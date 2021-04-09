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В Приморье двух полицейских заподозрили в избиении человека
В Приморье двух полицейских заподозрили в избиении человека
Два сотрудника Находкинского линейного отдела МВД России задержаны по подозрению в незаконном задержании в 2016 году мужчины и его избиении, чтобы склонить к... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T08:30
2021-04-09T08:30
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 9 апр – РИА Новости. Два сотрудника Находкинского линейного отдела МВД России задержаны по подозрению в незаконном задержании в 2016 году мужчины и его избиении, чтобы склонить к даче ложных показаний, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ."По версии следствия, в 2016 году сотрудники Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте с целью улучшения показателей Находкинского ЛО по выявлению и пресечению совершения преступлений сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности. Полицейские произвели незаконное задержание мужчины, применили к нему насилие, заставив дать ложные показания об обстоятельствах совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотиков", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, совершенные с применением насилия".По уголовному делу задержаны двое подозреваемых, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.Следователи провели обыски и допрашивают свидетелей случившегося.
https://ria.ru/20210406/izbienie-1604414351.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Приморье двух полицейских заподозрили в избиении человека

08:30 09.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 9 апр – РИА Новости. Два сотрудника Находкинского линейного отдела МВД России задержаны по подозрению в незаконном задержании в 2016 году мужчины и его избиении, чтобы склонить к даче ложных показаний, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.
"По версии следствия, в 2016 году сотрудники Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте с целью улучшения показателей Находкинского ЛО по выявлению и пресечению совершения преступлений сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности. Полицейские произвели незаконное задержание мужчины, применили к нему насилие, заставив дать ложные показания об обстоятельствах совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотиков", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, совершенные с применением насилия".
По уголовному делу задержаны двое подозреваемых, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следователи провели обыски и допрашивают свидетелей случившегося.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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