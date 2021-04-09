https://ria.ru/20210409/primore-1727469334.html

В Приморье двух полицейских заподозрили в избиении человека

В Приморье двух полицейских заподозрили в избиении человека

Два сотрудника Находкинского линейного отдела МВД России задержаны по подозрению в незаконном задержании в 2016 году мужчины и его избиении, чтобы склонить к... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T08:30

2021-04-09T08:30

2021-04-09T08:30

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 9 апр – РИА Новости. Два сотрудника Находкинского линейного отдела МВД России задержаны по подозрению в незаконном задержании в 2016 году мужчины и его избиении, чтобы склонить к даче ложных показаний, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ."По версии следствия, в 2016 году сотрудники Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте с целью улучшения показателей Находкинского ЛО по выявлению и пресечению совершения преступлений сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности. Полицейские произвели незаконное задержание мужчины, применили к нему насилие, заставив дать ложные показания об обстоятельствах совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотиков", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, совершенные с применением насилия".По уголовному делу задержаны двое подозреваемых, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.Следователи провели обыски и допрашивают свидетелей случившегося.

https://ria.ru/20210406/izbienie-1604414351.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия