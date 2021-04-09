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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210409/pozdravlenie-1727566253.html
Андрей Воробьев поздравил космонавтов с наступающим праздником
Андрей Воробьев поздравил космонавтов с наступающим праздником
Андрей Воробьев поздравил космонавтов с наступающим 60-летием первого полета человека в космос и возложил цветы к мемориалу Юрия Гагарина в Звездном городке,... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T15:49
2021-04-09T15:49
новости подмосковья
борис волынов
андрей воробьев
юрий гагарин (космонавт)
московская область (подмосковье)
звездный городок
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Андрей Воробьев поздравил космонавтов с наступающим 60-летием первого полета человека в космос и возложил цветы к мемориалу Юрия Гагарина в Звездном городке, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.Двенадцатого апреля в России отмечается День космонавтики, установленный в Советском Союзе в 1962 году в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года."Андрей Воробьев поздравил космонавтов с предстоящим 60-летием первого полета человека за пределы орбиты Земли. Вместе с ними губернатор возложил цветы к мемориалу Юрия Гагарина в Звездном городке", - говорится в сообщении.Отмечается, что в церемонии также участвовали дети из "Российского движения школьников", приехавшие из разных уголков страны и друг Юрия Гагарина, дважды Герой Советского Союза, последний из ныне живущих космонавтов 1-го отряда, Борис Волынов."С Юрием Гагариным я дружил – у нас была хорошая волейбольная пара, мы вместе прыгали с парашютом. Я был в Хабаровске и держал с ним связь, когда Юра делал виток вокруг Земли", - рассказал Волынов.
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борис волынов, андрей воробьев, юрий гагарин (космонавт), московская область (подмосковье), звездный городок

Андрей Воробьев поздравил космонавтов с наступающим праздником

15:49 09.04.2021
 
© Фото : пресс-служба Губернатора и Правительства МОАндрей Воробьев в Звездном городке поздравил космонавтов с предстоящим 60-летием первого полета человека за пределы орбиты Земли
Андрей Воробьев в Звездном городке поздравил космонавтов с предстоящим 60-летием первого полета человека за пределы орбиты Земли - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Фото : пресс-служба Губернатора и Правительства МО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Андрей Воробьев поздравил космонавтов с наступающим 60-летием первого полета человека в космос и возложил цветы к мемориалу Юрия Гагарина в Звездном городке, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Двенадцатого апреля в России отмечается День космонавтики, установленный в Советском Союзе в 1962 году в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.
"Андрей Воробьев поздравил космонавтов с предстоящим 60-летием первого полета человека за пределы орбиты Земли. Вместе с ними губернатор возложил цветы к мемориалу Юрия Гагарина в Звездном городке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в церемонии также участвовали дети из "Российского движения школьников", приехавшие из разных уголков страны и друг Юрия Гагарина, дважды Герой Советского Союза, последний из ныне живущих космонавтов 1-го отряда, Борис Волынов.
"С Юрием Гагариным я дружил – у нас была хорошая волейбольная пара, мы вместе прыгали с парашютом. Я был в Хабаровске и держал с ним связь, когда Юра делал виток вокруг Земли", - рассказал Волынов.
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Новости ПодмосковьяБорис ВолыновАндрей ВоробьевЮрий Гагарин (космонавт)Московская область (Подмосковье)Звездный городок
 
 
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