https://ria.ru/20210409/pozdravlenie-1727566253.html

Андрей Воробьев поздравил космонавтов с наступающим праздником

Андрей Воробьев поздравил космонавтов с наступающим праздником

Андрей Воробьев поздравил космонавтов с наступающим 60-летием первого полета человека в космос и возложил цветы к мемориалу Юрия Гагарина в Звездном городке,... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T15:49

2021-04-09T15:49

2021-04-09T15:49

новости подмосковья

борис волынов

андрей воробьев

юрий гагарин (космонавт)

московская область (подмосковье)

звездный городок

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Андрей Воробьев поздравил космонавтов с наступающим 60-летием первого полета человека в космос и возложил цветы к мемориалу Юрия Гагарина в Звездном городке, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.Двенадцатого апреля в России отмечается День космонавтики, установленный в Советском Союзе в 1962 году в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года."Андрей Воробьев поздравил космонавтов с предстоящим 60-летием первого полета человека за пределы орбиты Земли. Вместе с ними губернатор возложил цветы к мемориалу Юрия Гагарина в Звездном городке", - говорится в сообщении.Отмечается, что в церемонии также участвовали дети из "Российского движения школьников", приехавшие из разных уголков страны и друг Юрия Гагарина, дважды Герой Советского Союза, последний из ныне живущих космонавтов 1-го отряда, Борис Волынов."С Юрием Гагариным я дружил – у нас была хорошая волейбольная пара, мы вместе прыгали с парашютом. Я был в Хабаровске и держал с ним связь, когда Юра делал виток вокруг Земли", - рассказал Волынов.

https://realty.ria.ru/20210406/gaz-1604413868.html

московская область (подмосковье)

звездный городок

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борис волынов, андрей воробьев, юрий гагарин (космонавт), московская область (подмосковье), звездный городок