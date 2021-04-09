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Глава Минздрава Германии оценил ситуацию с поставками "Спутника V"
Глава Минздрава Германии оценил ситуацию с поставками "Спутника V"
Возможные поставки российской вакцины от COVID "Спутник V" в Германию во втором и третьем квартале могли бы внести вклад в кампанию вакцинации в стране, но... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T12:56
2021-04-09T12:56
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
йенс шпан
германия
в мире
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БЕРЛИН, 9 апр - РИА Новости. Возможные поставки российской вакцины от COVID "Спутник V" в Германию во втором и третьем квартале могли бы внести вклад в кампанию вакцинации в стране, но условием поставок остается регистрация в Евросоюзе, заявил глава минздрава ФРГ Йенс Шпан."Решающий вопрос для меня - будет ли что-то во втором и третьем квартале, потому что тогда это внесло бы вклад в эту кампанию по вакцинации. Предпосылка, таким образом, регистрация и достаточные объемы (для поставок). И мы можем заключать контракт, как было и в других случаях, при условии регистрации (вакцины)", - заявил он на пресс-конференции в пятницу.Говоря о регистрации вакцины в ЕС, Шпан отметил, что ее сроки зависят не от европейских институтов. "Регистрация затягивается не из-за того, что государственные органы работают медленно..., а скорее, мы можем зарегистрировать вакцину, когда есть данные. По опыту того, что мы узнали в последние недели, я настаиваю на регистрации в Европейском агентстве по лекарственным препаратам, прежде чем применять вакцину. Для регистрации же нужны данные. Чем быстрее российский заявитель предоставит данные, тем быстрее будет регистрация", - заявил Шпан.Шпан подчеркнул, что оба фактора - регистрация и наличие доступных объемов вакцины - необходимы для подписания контракта между Германией и Россией по поставкам "Спутник V".Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия представила все документы для одобрения своей вакцины от коронавируса в ЕС, работа продолжается.В начале марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщал о том, что EMA начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины. Агентство проверит вакцину на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству."Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, йенс шпан, германия, в мире

Глава Минздрава Германии оценил ситуацию с поставками "Спутника V"

12:56 09.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БЕРЛИН, 9 апр - РИА Новости. Возможные поставки российской вакцины от COVID "Спутник V" в Германию во втором и третьем квартале могли бы внести вклад в кампанию вакцинации в стране, но условием поставок остается регистрация в Евросоюзе, заявил глава минздрава ФРГ Йенс Шпан.
"Решающий вопрос для меня - будет ли что-то во втором и третьем квартале, потому что тогда это внесло бы вклад в эту кампанию по вакцинации. Предпосылка, таким образом, регистрация и достаточные объемы (для поставок). И мы можем заключать контракт, как было и в других случаях, при условии регистрации (вакцины)", - заявил он на пресс-конференции в пятницу.
Говоря о регистрации вакцины в ЕС, Шпан отметил, что ее сроки зависят не от европейских институтов. "Регистрация затягивается не из-за того, что государственные органы работают медленно..., а скорее, мы можем зарегистрировать вакцину, когда есть данные. По опыту того, что мы узнали в последние недели, я настаиваю на регистрации в Европейском агентстве по лекарственным препаратам, прежде чем применять вакцину. Для регистрации же нужны данные. Чем быстрее российский заявитель предоставит данные, тем быстрее будет регистрация", - заявил Шпан.
Шпан подчеркнул, что оба фактора - регистрация и наличие доступных объемов вакцины - необходимы для подписания контракта между Германией и Россией по поставкам "Спутник V".
Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия представила все документы для одобрения своей вакцины от коронавируса в ЕС, работа продолжается.
В начале марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщал о том, что EMA начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины. Агентство проверит вакцину на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.
"Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
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10:59Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияЙенс ШпанГерманияВ мире
 
 
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