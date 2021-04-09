https://ria.ru/20210409/posolstvo-1727570350.html

Посольство России выразило соболезнования из-за смерти принца Филиппа

Посольство России выразило соболезнования из-за смерти принца Филиппа

Посольство РФ в Лондоне выразило соболезнования в связи с кончиной супруга британской королевы Елизаветы II принца Филипа, отметив его связь с Россией. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T15:56

2021-04-09T15:56

2021-04-09T21:02

умер принц филипп

россия

принц филипп, герцог эдинбургский

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 9 апр – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ в Лондоне выразило соболезнования в связи с кончиной супруга британской королевы Елизаветы II принца Филипа, отметив его связь с Россией."Наши сердечные соболезнования в связи с кончиной Его Королевского Высочества принца Филипа. Герцогом Эдинбургским, праправнуком русского императора Николая I, восхищались и будут оплакивать многие россияне. Пусть его душа покоится с миром", - говорится в заявлении дипмиссии в Twitter.Принц Филип скончался, не дожив два месяца до своего столетнего юбилея.

россия

великобритания

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер принц филипп, россия, принц филипп, герцог эдинбургский, великобритания, в мире