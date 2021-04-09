https://ria.ru/20210409/posolstvo-1727570350.html
Посольство России выразило соболезнования из-за смерти принца Филиппа
Посольство России выразило соболезнования из-за смерти принца Филиппа
Посольство РФ в Лондоне выразило соболезнования в связи с кончиной супруга британской королевы Елизаветы II принца Филипа, отметив его связь с Россией. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T15:56
2021-04-09T15:56
2021-04-09T21:02
умер принц филипп
россия
принц филипп, герцог эдинбургский
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727551388_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_74ea8c0e1cb36c0e9aa47ebc9e8fe316.jpg
ЛОНДОН, 9 апр – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ в Лондоне выразило соболезнования в связи с кончиной супруга британской королевы Елизаветы II принца Филипа, отметив его связь с Россией."Наши сердечные соболезнования в связи с кончиной Его Королевского Высочества принца Филипа. Герцогом Эдинбургским, праправнуком русского императора Николая I, восхищались и будут оплакивать многие россияне. Пусть его душа покоится с миром", - говорится в заявлении дипмиссии в Twitter.Принц Филип скончался, не дожив два месяца до своего столетнего юбилея.
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727551388_625:13:3072:1848_1920x0_80_0_0_113a98840ee165f9fe2f52e65c590635.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер принц филипп, россия, принц филипп, герцог эдинбургский, великобритания, в мире