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Посольство России выразило соболезнования из-за смерти принца Филиппа
Посольство России выразило соболезнования из-за смерти принца Филиппа
Посольство РФ в Лондоне выразило соболезнования в связи с кончиной супруга британской королевы Елизаветы II принца Филипа, отметив его связь с Россией. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T15:56
2021-04-09T21:02
умер принц филипп
россия
принц филипп, герцог эдинбургский
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 9 апр – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ в Лондоне выразило соболезнования в связи с кончиной супруга британской королевы Елизаветы II принца Филипа, отметив его связь с Россией."Наши сердечные соболезнования в связи с кончиной Его Королевского Высочества принца Филипа. Герцогом Эдинбургским, праправнуком русского императора Николая I, восхищались и будут оплакивать многие россияне. Пусть его душа покоится с миром", - говорится в заявлении дипмиссии в Twitter.Принц Филип скончался, не дожив два месяца до своего столетнего юбилея.
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умер принц филипп, россия, принц филипп, герцог эдинбургский, великобритания, в мире

Посольство России выразило соболезнования из-за смерти принца Филиппа

15:56 09.04.2021 (обновлено: 21:02 09.04.2021)
 
© AP Photo / Sang TanПринц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© AP Photo / Sang Tan
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ЛОНДОН, 9 апр – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ в Лондоне выразило соболезнования в связи с кончиной супруга британской королевы Елизаветы II принца Филипа, отметив его связь с Россией.
"Наши сердечные соболезнования в связи с кончиной Его Королевского Высочества принца Филипа. Герцогом Эдинбургским, праправнуком русского императора Николая I, восхищались и будут оплакивать многие россияне. Пусть его душа покоится с миром", - говорится в заявлении дипмиссии в Twitter.
Принц Филип скончался, не дожив два месяца до своего столетнего юбилея.
 
Умер принц ФилиппРоссияпринц Филипп, герцог ЭдинбургскийВеликобританияВ мире
 
 
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