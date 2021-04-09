https://ria.ru/20210409/polufinal-1727535303.html
В полуфинал конкурса "Мой первый бизнес" вышли 150 команд
В полуфинал конкурса "Мой первый бизнес" вышли 150 команд
В полуфинал международного конкурса "Мой первый бизнес" по итогам отборочного этапа вышли 150 школьных и студенческих команд, сообщает пресс-служба АНО "Россия... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:57
2021-04-09T13:57
2021-04-09T13:57
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
образование - общество
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. В полуфинал международного конкурса "Мой первый бизнес" по итогам отборочного этапа вышли 150 школьных и студенческих команд, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей". В ходе отборочного этапа участники конкурса в возрасте от 14 до 23 лет выполняли задания по улучшению бизнес-навыков, формировали бизнес-идею и готовили видеоролики с презентацией проектного замысла, изучали теоретические основы бизнеса.Полуфиналы конкурса "Мой первый бизнес" пройдут 15-22 апреля. Участники встретятся в дистанционном режиме на кейс-чемпионате, где защитят свои проекты по ключевым темам, среди которых "Целевая аудитория", "Миссия, цель и задачи проекта", "Позиционирование и медийное сопровождение проекта", "Бюджет", "Оценка результативности", "Партнерское взаимодействие". Кроме того, в формате интеллектуальной дуэли команды будут решать сложные предпринимательские задачи из реальной жизни и сразятся за звание финалистов конкурса. Полуфинал будет транслироваться в ВК-сообществе конкурса "Мой первый бизнес".
https://ria.ru/20210304/konkurs-1599936373.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), образование - общество
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости.
В полуфинал международного конкурса "Мой первый бизнес" по итогам отборочного этапа вышли 150 школьных и студенческих команд, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей"
.
В ходе отборочного этапа участники конкурса в возрасте от 14 до 23 лет выполняли задания по улучшению бизнес-навыков, формировали бизнес-идею и готовили видеоролики с презентацией проектного замысла, изучали теоретические основы бизнеса.
"Позади уже несколько этапов конкурсных испытаний. Мы получили более 7000 проектных инициатив и 1400 презентационных видеороликов от участников, из которых эксперты выбрали 150 самых сильных команд с наиболее проработанными бизнес-идеями. Это 100 школьных и 50 студенческих проектных групп и 193 человека. Теперь им предстоит принять участие в межрегиональных полуфиналах, которые пройдут в дистанционном формате с 15 по 22 апреля", – приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Агафонова.
Полуфиналы конкурса "Мой первый бизнес" пройдут 15-22 апреля. Участники встретятся в дистанционном режиме на кейс-чемпионате, где защитят свои проекты по ключевым темам, среди которых "Целевая аудитория", "Миссия, цель и задачи проекта", "Позиционирование и медийное сопровождение проекта", "Бюджет", "Оценка результативности", "Партнерское взаимодействие". Кроме того, в формате интеллектуальной дуэли команды будут решать сложные предпринимательские задачи из реальной жизни и сразятся за звание финалистов конкурса.
Полуфинал будет транслироваться в ВК-сообществе конкурса "Мой первый бизнес".