https://ria.ru/20210409/pokhudenie-1727456335.html

Врач рассказала, как есть и не толстеть

Врач рассказала, как есть и не толстеть

Как принимать пищу, чтобы съеденное не превращалось в лишние килограммы, объяснила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T04:10

2021-04-09T04:10

2021-04-09T04:10

россия

ирина бережная

здоровье

еда

питание

общество

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Как принимать пищу, чтобы съеденное не превращалось в лишние килограммы, объяснила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.По ее словам, на появление нежелательного веса влияет не только качество и количество потребляемых продуктов. Важно также, в какой обстановке проходит прием пищи. Быстрее толстеют люди, которые во время еды отвлекаются на внешние раздражители, отметила Бережная. Она объяснила, почему нужно принимать пищу в расслабленном состоянии и не смотреть при этом телевизор или отвлекаться на что-нибудь еще.Она советует также не есть стоя или на бегу, потому что в таких условиях люди плохо прожевывают еду и глотают большие куски, что вызывает рост нагрузки на желудочно-кишечный тракт. К тому же перекусы на ходу часто приводят к перееданию."На ходу вы не ощущаете чувство сытости, поэтому можете съесть гораздо больше, чем нужно было", – отметила Бережная.

https://rsport.ria.ru/20210407/banan-1727092002.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, ирина бережная, здоровье, еда, питание, общество