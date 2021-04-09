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Врач рассказала, как есть и не толстеть
Врач рассказала, как есть и не толстеть
Как принимать пищу, чтобы съеденное не превращалось в лишние килограммы, объяснила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T04:10
2021-04-09T04:10
2021-04-09T04:10
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ирина бережная
здоровье
еда
питание
общество
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Как принимать пищу, чтобы съеденное не превращалось в лишние килограммы, объяснила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.По ее словам, на появление нежелательного веса влияет не только качество и количество потребляемых продуктов. Важно также, в какой обстановке проходит прием пищи. Быстрее толстеют люди, которые во время еды отвлекаются на внешние раздражители, отметила Бережная. Она объяснила, почему нужно принимать пищу в расслабленном состоянии и не смотреть при этом телевизор или отвлекаться на что-нибудь еще.Она советует также не есть стоя или на бегу, потому что в таких условиях люди плохо прожевывают еду и глотают большие куски, что вызывает рост нагрузки на желудочно-кишечный тракт. К тому же перекусы на ходу часто приводят к перееданию."На ходу вы не ощущаете чувство сытости, поэтому можете съесть гораздо больше, чем нужно было", – отметила Бережная.
https://rsport.ria.ru/20210407/banan-1727092002.html
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россия, ирина бережная, здоровье, еда, питание, общество
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости.
Как принимать пищу, чтобы съеденное не превращалось в лишние килограммы, объяснила в интервью радио Sputnik
кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная
.
По ее словам, на появление нежелательного веса влияет не только качество и количество потребляемых продуктов. Важно также, в какой обстановке проходит прием пищи. Быстрее толстеют люди, которые во время еды отвлекаются на внешние раздражители, отметила Бережная. Она объяснила, почему нужно принимать пищу в расслабленном состоянии и не смотреть при этом телевизор или отвлекаться на что-нибудь еще.
"Не надо смотреть телевизор, не надо слушать музыку. Только так вы поймете всю прелесть еды, получите вкусовые ощущения, насладитесь качеством еды и получите удовольствие. При этом вы едите медленнее и съедаете ровно столько, сколько нужно", – подчеркнула диетолог.
Она советует также не есть стоя или на бегу, потому что в таких условиях люди плохо прожевывают еду и глотают большие куски, что вызывает рост нагрузки на желудочно-кишечный тракт. К тому же перекусы на ходу часто приводят к перееданию.
"На ходу вы не ощущаете чувство сытости, поэтому можете съесть гораздо больше, чем нужно было", – отметила Бережная.