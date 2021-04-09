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Почки на деревьях в Москве начнут распускаться, когда оттает земля
Почки на деревьях в Москве начнут распускаться, когда оттает земля
Почки на деревьях в Москве начнут распускаться, когда почва оттает, обычно это происходит в середине апреля, но все будет зависеть от погодных условий, сообщили РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-09T15:39
2021-04-12T15:39
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Почки на деревьях в Москве начнут распускаться, когда почва оттает, обычно это происходит в середине апреля, но все будет зависеть от погодных условий, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Обычно в московском регионе эти процессы происходят в конце первой - второй декады апреля, но каждый год все зависит от погодно-климатических условий, добавили в департаменте.
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городское хозяйство москвы, москва, общество

Почки на деревьях в Москве начнут распускаться, когда оттает земля

15:39 09.04.2021 (обновлено: 15:39 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВетви деревьев в Александровском саду в Москве
Ветви деревьев в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Почки на деревьях в Москве начнут распускаться, когда почва оттает, обычно это происходит в середине апреля, но все будет зависеть от погодных условий, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Для того, чтобы распустились листья на деревьях и кустарниках, температура окружающей среды должна достигнуть определенных среднесуммарных значений в сутки и продержаться на этом уровне определенное время, а также должна достаточно прогреться почва, так как для распускания листьев необходимо влага, которую древесные растения получают из почвы через свою корневую систему. Когда почва растает, начнется активное сокодвижение у древесных растений и листовые почки начнут набухать и распускаться", - рассказали в пресс-службе.
Обычно в московском регионе эти процессы происходят в конце первой - второй декады апреля, но каждый год все зависит от погодно-климатических условий, добавили в департаменте.
"В части, касающейся травянистых растений, можно однозначно сказать, что процессы вегетации, то есть роста и зеленения, уже в активной фазе - позеленевшие газоны тому пример. Также зеленеют и цветут подснежники, мать-и-мачеха, крокусы, пролески и некоторые другие ранневесенние растения", - рассказали в департаменте.
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