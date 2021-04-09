Почки на деревьях в Москве начнут распускаться, когда оттает земля
15:39 09.04.2021 (обновлено: 15:39 12.04.2021)
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Почки на деревьях в Москве начнут распускаться, когда почва оттает, обычно это происходит в середине апреля, но все будет зависеть от погодных условий, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Для того, чтобы распустились листья на деревьях и кустарниках, температура окружающей среды должна достигнуть определенных среднесуммарных значений в сутки и продержаться на этом уровне определенное время, а также должна достаточно прогреться почва, так как для распускания листьев необходимо влага, которую древесные растения получают из почвы через свою корневую систему. Когда почва растает, начнется активное сокодвижение у древесных растений и листовые почки начнут набухать и распускаться", - рассказали в пресс-службе.
Обычно в московском регионе эти процессы происходят в конце первой - второй декады апреля, но каждый год все зависит от погодно-климатических условий, добавили в департаменте.
"В части, касающейся травянистых растений, можно однозначно сказать, что процессы вегетации, то есть роста и зеленения, уже в активной фазе - позеленевшие газоны тому пример. Также зеленеют и цветут подснежники, мать-и-мачеха, крокусы, пролески и некоторые другие ранневесенние растения", - рассказали в департаменте.