https://ria.ru/20210409/pochki-1727920511.html

Почки на деревьях в Москве начнут распускаться, когда оттает земля

Почки на деревьях в Москве начнут распускаться, когда оттает земля

Почки на деревьях в Москве начнут распускаться, когда почва оттает, обычно это происходит в середине апреля, но все будет зависеть от погодных условий, сообщили РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-09T15:39

2021-04-09T15:39

2021-04-12T15:39

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общество

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Почки на деревьях в Москве начнут распускаться, когда почва оттает, обычно это происходит в середине апреля, но все будет зависеть от погодных условий, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Обычно в московском регионе эти процессы происходят в конце первой - второй декады апреля, но каждый год все зависит от погодно-климатических условий, добавили в департаменте.

https://ria.ru/20210331/mat-i-machekha-1603860873.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва, общество