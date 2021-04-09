https://ria.ru/20210409/pismo-1727539216.html

В ДУМ рассказали о причинах жалобы муфтия Гайнутдина властям Татарстана

В ДУМ рассказали о причинах жалобы муфтия Гайнутдина властям Татарстана

Причиной обращения муфтия Равиля Гайнутдина к главе Татарстана Рустаму Минниханову стала не только ситуация вокруг перевода Корана, но и ситуация в целом,... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T14:10

2021-04-09T14:10

2021-04-09T14:10

религия и мировоззрение

россия

дамир мухетдинов

северный кавказ

камиль самигуллин

равиль гайнутдин

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Причиной обращения муфтия Равиля Гайнутдина к главе Татарстана Рустаму Минниханову стала не только ситуация вокруг перевода Корана, но и ситуация в целом, которая складывается в республике, усиление влияния в ней зарубежных деятелей, заявил РИА Новости первый зампредседателя Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов.Ранее в 2019 году под руководством председателя ДУМ Республики Татарстан Камиля Самигуллина был издан тафсир (толкование Корана) на татарском языке, который вызвал резонанс. Организаторов перевода раскритиковали за сноски, которые даются в книге. Позже Самигуллин и ученые дали свои разъяснения, и вопрос был закрыт.8 апреля 2021 года на официальном сайте Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) было опубликовано письмо его председателя Гайнутдина к Минниханову, в котором он фактически обвинил Самигуллина в издании толкования Корана с "ошибкой доктринального характера" и призвал "не допустить размывания и расшатывания духовного пространства республики". Гайнутдин также раскритиковал сам факт того, что Самигуллин занимает пост председателя ДУМ РТ."К нам обращаются имамы и простые верующие из Татарстана по поводу специфических решений, которые принимает руководство ДУМ РТ, например, в отношении установления иного времени разговения во время месяца Рамадана, из-за толкований Корана. Может показаться, что это сугубо богословская дискуссия, но верующие не привыкли к подобным интерпретациям Корана. Но не только перевод Корана и комментарии, которые добавили сотрудники ДУМ РТ, стали причиной направить письмо президенту Татарстана, но и ситуация в целом, которая складывается в республике", - сказал Мухетдинов.По его словам, ДУМ РФ наблюдает в Татарстане "усиление влияния зарубежных деятелей", которых в письме муфтий Гайнутдин обозначает как "представителей одной из сект из Стамбула".Он напомнил, что подобное уже было в 90-х годах на Кавказе, когда появлялись эмиссары и начинали по-другому интерпретировать какие-то моменты Корана. "Ислам и местные духовные традиции были теми скрепами, которых придерживались российские мусульмане. Отход от традиционной модели, которая была характерна для мусульман Волго-Уральского региона, чреват потрясениями, какие были на Северном Кавказе и которые удалось купировать", - считает зампред ДУМ РФ.Через такие изменения, уверен Мухетдинов, происходит деление мусульман на "правильных и неправильных, настоящих и не настоящих". Он также сообщил, что после публикации письма ДУМ РФ получило "письма и звонки от действующих имамов Татарстана в поддержку муфтия (Гайнутдина - ред.) и слова благодарности".

https://ria.ru/20210408/koran-1727448684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дамир мухетдинов, северный кавказ, камиль самигуллин, равиль гайнутдин, республика татарстан (татарстан)