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Песков заявил о высоком уровне иммунизации населения против COVID-19
Песков заявил о высоком уровне иммунизации населения против COVID-19
К высокому уровню естественной иммунизации населения России против коронавируса привели решения руководства страны, которые принимались на протяжении последнего РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:18
2021-04-09T13:18
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. К высокому уровню естественной иммунизации населения России против коронавируса привели решения руководства страны, которые принимались на протяжении последнего года, оснований для недоверия данным эпидемиологов нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На самом деле, я говорю, что, наверное, уже полностью все аспекты, которые к этому (высокому уровню иммунизации населения - ред.) привели, должны, наверное, приводить специалисты и ученые наши. Но факт остается фактом: те меры, которые принимало руководство страны в течение всего года - это и введение ограничений, и поэтапное снятие ограничений, дифференциация ограничений в зависимости от положения дел в конкретном регионе - то есть, та работа, которая руководством была проделана за этот год, то, как была выстроена наша система здравоохранения, это все позволило именно вот нам достаточно успешно пройти через этот год", - ответил Песков на вопрос о том, следствием чего стал высокий уровень иммунизации населения в России.Отвечая на вопрос о том, на каком уровне находится естественная иммунизация россиян, пресс-секретарь президента напомнил о заявлениях московской мэрии и представителей Минздрава."Говорили как минимум о половине населения в крупных городах, таких как Москва, миллионниках", - добавил Песков.Оснований выказывать недоверие эпидемиологам, как заявил пресс-секретарь главы государства, нет, поскольку они "доказали свою компетентность и эффективность"."И плюс, конечно, сейчас набирает и будет дальше набирать темпы вакцинация", - отметил он.
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россия, дмитрий песков, общество

Песков заявил о высоком уровне иммунизации населения против COVID-19

13:18 09.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса МедиаТЭК - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. К высокому уровню естественной иммунизации населения России против коронавируса привели решения руководства страны, которые принимались на протяжении последнего года, оснований для недоверия данным эпидемиологов нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На самом деле, я говорю, что, наверное, уже полностью все аспекты, которые к этому (высокому уровню иммунизации населения - ред.) привели, должны, наверное, приводить специалисты и ученые наши. Но факт остается фактом: те меры, которые принимало руководство страны в течение всего года - это и введение ограничений, и поэтапное снятие ограничений, дифференциация ограничений в зависимости от положения дел в конкретном регионе - то есть, та работа, которая руководством была проделана за этот год, то, как была выстроена наша система здравоохранения, это все позволило именно вот нам достаточно успешно пройти через этот год", - ответил Песков на вопрос о том, следствием чего стал высокий уровень иммунизации населения в России.
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Отвечая на вопрос о том, на каком уровне находится естественная иммунизация россиян, пресс-секретарь президента напомнил о заявлениях московской мэрии и представителей Минздрава.
"Говорили как минимум о половине населения в крупных городах, таких как Москва, миллионниках", - добавил Песков.
Оснований выказывать недоверие эпидемиологам, как заявил пресс-секретарь главы государства, нет, поскольку они "доказали свою компетентность и эффективность".
"И плюс, конечно, сейчас набирает и будет дальше набирать темпы вакцинация", - отметил он.
 
РоссияДмитрий ПесковОбщество
 
 
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