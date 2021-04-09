https://ria.ru/20210409/peskov-1727524280.html

Песков заявил о высоком уровне иммунизации населения против COVID-19

Песков заявил о высоком уровне иммунизации населения против COVID-19

К высокому уровню естественной иммунизации населения России против коронавируса привели решения руководства страны, которые принимались на протяжении последнего РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T13:18

2021-04-09T13:18

2021-04-09T13:18

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. К высокому уровню естественной иммунизации населения России против коронавируса привели решения руководства страны, которые принимались на протяжении последнего года, оснований для недоверия данным эпидемиологов нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На самом деле, я говорю, что, наверное, уже полностью все аспекты, которые к этому (высокому уровню иммунизации населения - ред.) привели, должны, наверное, приводить специалисты и ученые наши. Но факт остается фактом: те меры, которые принимало руководство страны в течение всего года - это и введение ограничений, и поэтапное снятие ограничений, дифференциация ограничений в зависимости от положения дел в конкретном регионе - то есть, та работа, которая руководством была проделана за этот год, то, как была выстроена наша система здравоохранения, это все позволило именно вот нам достаточно успешно пройти через этот год", - ответил Песков на вопрос о том, следствием чего стал высокий уровень иммунизации населения в России.Отвечая на вопрос о том, на каком уровне находится естественная иммунизация россиян, пресс-секретарь президента напомнил о заявлениях московской мэрии и представителей Минздрава."Говорили как минимум о половине населения в крупных городах, таких как Москва, миллионниках", - добавил Песков.Оснований выказывать недоверие эпидемиологам, как заявил пресс-секретарь главы государства, нет, поскольку они "доказали свою компетентность и эффективность"."И плюс, конечно, сейчас набирает и будет дальше набирать темпы вакцинация", - отметил он.

https://ria.ru/20210409/vaktsiny-1727521054.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, общество